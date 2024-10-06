Життя дивовижне: у Києві по Дніпру проплив багатоповерховий будинок

Вдень 5 жовтня у Києві помітили незвичайну картину. По Дніпру у межах столиці пливла багатоповерхівка.

Ті, хто бачив дивовижний “плавзасіб”, поширювали фото з дотепними коментарями. Тим часом інформоване джерело повідомило, що об’єкт переправляли на нове місце і що усі необхідні дозволи на переміщення “плавучий будинок” від компетентних структур отримав.

Кияни та гості міста, що прогулювалися у суботу поблизу Дніпра, могли спостерігати незвичайну картину: по річці неквапно плив цілий кількаповерховий будинок.

Така “дивовижа” викликала чимало жартів у мережі.

“У Києві по Дніпру пливе багатоповерхівка. Схоже, комусь набрид вигляд з вікна, і вони вирішили його змінити радикально!”, “У Києві хтось розлучився і забрав частину свого майна?” – вправлялися у дотепності українці.

Попри екзотичність картини, йдеться про переміщення об’єкта на нове місце. Наш співрозмовник також підкреслив: усі необхідні для переправлення будинку дозволи було надано.

Джерело: OBOZ.UA, Експерт





