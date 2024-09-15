Україна почала випускати артилерійські снаряди калібру 155 мм

Україна розпочала власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про це сказав радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін в інтерв’ю норвезькому виданню Nettavisen, оприлюдненому напредодні.

а його словами, важливою метою для України вже давно є налагодження виробництва власних артилерійських снарядів калібру 155 мм.

"Це дуже складний процес, і це те, чого Україна ніколи раніше не виробляла. Я не можу сказати багато, але ми розпочали власне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм", – заявив він.

Камишін стверджує, що поки він керував Мінстратегпромом, виробництво оборонної продукції в Україні подвоїлося.

"До кінця року воно потроїться. Ми продовжуємо рухатися вперед", – запевнив він.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Камишін заявив, що Україна домовилась з двома американськими компаніями про спільне виробництво снарядів калібру 155 мм на власній території.

Також стало відомо, що Україна виробляє артилерійські системи за стандартами НАТО і у два рази збільшила випуск боєприпасів.