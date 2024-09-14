"Підтримати"
Тренди:
Новини
Біля кіностудії імені Довженка з'явився пам'ятник видатному українському режисеру
Україна почала випускати артилерійські снаряди калібру 155 мм
Росія не бажає говорити про обмін політв'язнів, які утримуються у її тюрмах - Лубінець
Україна повернула додому 103 військовослужбовців з російського полону
Байден і Стормер заявили, що підтримають Україну
Серед повернених за два дні полонених майже третина - захисники "Азовсталі" та "азовці"
Який курс долару і відсоток інфляції закладено в проєкт Держбюджету-2025
Українцям сподобалося одружуватися онлайн. Але не всім
ЗСУ отримали безпілотники тактичної дії під назвою "Чорна вдова"
В Україні створено Офіс протимінної діяльності - для координації завдань з розмінування
Україна отримала 70 млн євро від Банку Розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло
Велика Британія надасть Україні 650 ракет для посилення протиповітряної оборони
Удар по Полтаві: служби продовжують розбирати завали, медики рятують постраждалих
Президент України підписав закон про збільшення акцизного податку на паливо
Президент України підписав закон про збільшення акцизного податку на паливо
Всі новини
Війна / Армія

Серед повернених за два дні полонених майже третина - захисники "Азовсталі" та "азовці"

10:30, 14 вер 2024
10
Версія для друку

 

14 вересня Україна повернула 103 полонених, включаючи 31 захисника "Азовсталі". Обмін відбувся за сприяння ОАЕ, більшість звільнених потребують медичної допомоги через травми та захворювання. 

Серед 103 українців, яких вдалось повернути під час чергового обміну полоненими - 31 захисник "Азовсталі". В організації обміну допомогли Об'єднані Арабські Емірати. Про це розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони

- йдеться у повідомленні Координаційному штабу.
Як повідомляється, додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один – Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всі звільнені цього разу – чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя – 69 осіб (у тому числі оборонці "Азовсталі" – 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕ,- вказали в Штабі.
Зазначається, що більшість з них зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги.

"Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян. Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну", - додали в Координаційному штабі.

Усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.  

За останні дві доби на рідну землю ступили 38 бійців бригади "Азов". До цього востаннє їх міняли у липні 2023-го.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще