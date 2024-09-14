Серед повернених за два дні полонених майже третина - захисники "Азовсталі" та "азовці"

14 вересня Україна повернула 103 полонених, включаючи 31 захисника "Азовсталі". Обмін відбувся за сприяння ОАЕ, більшість звільнених потребують медичної допомоги через травми та захворювання.

Серед 103 українців, яких вдалось повернути під час чергового обміну полоненими - 31 захисник "Азовсталі". В організації обміну допомогли Об'єднані Арабські Емірати. Про це розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу "Кракен", двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони

- йдеться у повідомленні Координаційному штабу.

Як повідомляється, додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один – Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всі звільнені цього разу – чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя – 69 осіб (у тому числі оборонці "Азовсталі" – 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕ,- вказали в Штабі.

Зазначається, що більшість з них зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги.

"Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян. Україна висловлює вдячність Об'єднаним Арабським Еміратам за допомогу в організації чергового обміну", - додали в Координаційному штабі.

Усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

За останні дві доби на рідну землю ступили 38 бійців бригади "Азов". До цього востаннє їх міняли у липні 2023-го.