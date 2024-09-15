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Війна / Армія

Україна повернула додому 103 військовослужбовців з російського полону

02:04, 15 вер 2024
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Україна успішно провела обмін полоненими із Росією. В результаті 103 українські військовослужбовці були звільнені з російського полону і повернулися на Батьківщину.

Ще 103 воїни вдалося повернути в Україну з російського полону. Про це у суботу розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

"Наші – вдома. Ще 103 воїнів вдалося повернути в Україну з російського полону", - написав Зеленський у Telegram.

За його словами, з полону вдалося повернути 82 рядових та сержантів, а також 21 офіцера. Це захисники Київської, Донецької, Маріуполя та "Азовсталі", Луганської, Запорізької, Харківської областей.

Повернулися воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонники та поліцейські.

Нагадаємо, напередодні в рамках 56-го обміну полоненими з Росії додому повернулося 49 українців та українок. Серед них воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби та наші цивільні люди.



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