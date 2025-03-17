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Війна / Кримінал / Росія

Росія вербує українських дітей для здійснення злочинів проти України

22:34, 17 бер 2025
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Начальник відділу Харківської обласної прокуратури Олександр Шевченко  у інтерв'ю Факти ICTV розповів, як Росія вербує дітей через Телеграм-канали на підриви відділів поліції, ТЦК, адмінустанов, підпали авто військових, енергетичного обладнання і навіть на виготовлення вибухівки. 

Про це повідомила пресслужба прокуратури у Телеграмі.

Так, у Берестинському районі на Харківщині затримали чергову групу підлітків, які підпалили сільраду й авто військового.

Крім того, у регіоні на початку лютого 2025 року під час виконання одного із завдань загинув підліток – російські спецслужби дистанційно підірвали хлопця, коли він передавав вибухівку військовому. 

Олександр Шевченко розповів, що наразі відомо про 24 дитини, які виконували завдання на замовлення російських спецслужб. 13 неповнолітнім вже оголосили підозри, вісьмох – судять.

У матеріалі діти – фігуранти кримінальних проваджень вказаної категорії – розповіли, як вчиняли злочини, мотиви та чи шкодують вони, що пішли на співпрацю з Росією.

Прокурор закликав дітей, якщо вони потрапили до пастки Росії, одразу повідомити про це дорослих. Інакше це загрожує тюремним увʼязненням та низкою негативних наслідків у майбутньому. Батькам треба бути уважними до своїх дітей, цікавитись, як вони проводять час та у яких групах у соцмережах спілкуються, аби вберегти від злочинного впливу російських спецслужб. 

Раніше у Офісі Генпрокурора повідомили про те, що четверта частина всіх підпалів авто військових здійснюється дітьми та підлітками. Деяких зваблюють "легкими" грошима, є і такі, яких навчають тому, що вони йдуть на "подвиг", декого залякують і відверто шантажують.


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