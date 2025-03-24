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Федеральний суддя США заборонив Трампу і Маску подальшу ліквідацію USAID

22:04, 24 бер 2025
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Ліквідація Агентства США з міжнародного розвитку, проведена Департаментом ефективності уряду мільярдера Ілона Маска, ймовірно, порушила Конституцію, ухвалив у вівторок федеральний суддя, який на невизначений термін заборонив DOGE проводити подальші скорочення в агентстві.

Про це повідомляє Associated Press.

 Наказ вимагає від адміністрації Трампа відновити доступ до електронної пошти та комп'ютерів усіх співробітників USAID, включно з тими, кого відправили в адміністративну відпустку, хоча він не скасовує звільнення або повне відродження агентства.
Квіти і табличка біля штаб-квартири Агентства США з міжнародного розвитку, або USAID, 7 лютого 2025 року у Вашингтоні. 

В одному з перших позовів DOGE проти самого Маска окружний суддя США Теодор Чуан у Меріленді відкинув позицію адміністрації Трампа, згідно з якою Маск є всього лише радником президента Дональда Трампа.

Публічні заяви Маска і його пости в соціальних мережах свідчать про те, що він «твердо контролює DOGE», - заявив суддя, посилаючись на повідомлення в Інтернеті, в якому Маск заявив, що «відправив USAID у дробарку».

Суддя сказав, що, найімовірніше, USAID більше не в змозі виконувати деякі з передбачених законом функцій.

«У сукупності ці факти підтверджують висновок про те, що USAID було фактично ліквідовано», - написав Чуанг у попередній судовій забороні.

Рада Інституту миру США подала до суду після звільнень, а співробітники DOGE отримали доступ до штаб-квартири. У позові, поданому співробітниками і підрядниками USAID, стверджувалося, що Маск і DOGE користуються владою, яку Конституція залишає тільки для тих, хто переміг на виборах або був затверджений Сенатом. Адвокати заявили, що це рішення «фактично зупиняє або скасовує» багато кроків, зроблених для ліквідації агентства.

Адміністрація заявила, що DOGE займається пошуком і викоріненням розтрат, шахрайства та зловживань у федеральному уряді, що відповідає передвиборчій кампанії, яка допомогла Трампу перемогти на виборах 2024 року. Білий дім і DOGE не відразу відповіли на прохання прокоментувати постанову.

Маск, його команда і політичний ставленик Трампа Піт Марокко зіграли центральну роль у двомісячному демонтажі USAID. В одному випадку, на початку лютого, адміністрація відправила у вимушену відпустку провідних співробітників служби безпеки агентства після того, як вони спробували заблокувати доступ співробітників DOGE до секретних і конфіденційних документів USAID.

Надалі адміністрація за підтримки Маска і DOGE відправила у вимушені відпустки і звільнення всіх співробітників агентства, за винятком незначної частини, і розірвала, за даними Держдепартаменту, щонайменше 83 % програмних контрактів USAID.

Ці заходи стали частиною ширшого курсу Маска та адміністрації Трампа на ліквідацію агентства з надання допомоги іноземним державам із шістдесятирічною історією та більшої частини його роботи за кордоном.

У день інавгурації Трамп видав указ про заморожування фінансування іноземної допомоги та перегляд усієї діяльності США з надання допомоги та розвитку за кордоном, звинувативши, що більша частина іноземної допомоги була марнотратною і сприяла реалізації ліберального порядку денного.

Законодавці-демократи та інші прихильники USAID стверджували, що Трамп не має права скасовувати фінансування, яке вже схвалив Конгрес.

За словами Чуанга, стрімке знищення USAID, розпочате DOGE і Маском, ймовірно, завдало шкоди суспільним інтересам, позбавивши обраних законодавців «конституційних повноважень вирішувати, чи закривати, коли і як закривати агентство, створене Конгресом».

Позов подав Фонд захисту демократії штату. За словами Норма Айзена, виконавчого голови фонду, це рішення стало важливою віхою у протидії DOGE і першим, у якому йдеться про те, що дії Маска порушують положення Конституції щодо призначень, яке зобов'язує президента затверджувати та сенат затверджувати певних державних чиновників.

«Вони проводять операцію бензопилою замість скальпеля, завдаючи шкоди не тільки людям, яким слугує USAID, а й більшості американців, які розраховують на стабільність нашого уряду», - йдеться в його заяві.

Представник Oxfam America Еббі Максман у своїй заяві закликала відновити всі штати і фінансування. «Заморожування фінансування і скорочення програм уже мають наслідки у вигляді життя і смерті для мільйонів людей по всьому світу», - заявила керівниця гуманітарної групи.

Однак цьому рішенню активно протистоїть Трамп і його адміністрація. Чи зможуть судді встояти перед президентом?


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