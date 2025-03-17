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На дискотеці в Македонії загинуло 59 людей

21:54, 17 бер 2025
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На дискотеці в Північній Македонії в ніч на 16 березня сталася пожежа, яка забрала життя 59 осіб. Ще 155 дістали різного ступеня тяжкості поранення. Загиблі - молоді люди віком від 14 до 25 років. 18 осіб перебувають у лікарнях у критичному стані, тож цифра загиблих може збільшитися. Деяких із постраждалих відправлено на лікування в сусідні країни.

Про подію повідомляє видання The straitstimes.

Пожежа спалахнула в нічному клубі Pulse у місті Кочані, за даними поліції, приблизно о 2:35 ночі, захід розпочався близько опівночі.

За попередньою інформацією, до пожежі призвело використання піротехніки для створення світлових ефектів на концерті популярного хіп-хоп-дуету DNK: від іскор загорілася стеля, зроблена з легкозаймистого матеріалу, після чого вогонь швидко поширився усім танцмайданчиком, який затягнув густий дим. На присутніх обрушилася стеля, від якої загорілися перекриття.

У переповненій залі на той момент перебувало близько півтори тисячі осіб підлітків і молоді. 

У зв'язку з трагедією було затримано кількох людей, прокуратура видала чотири ордери на арешт, розслідування триває.

Один із постраждалих - учасник дуету, який виступав на сцені. Він дістав опіки обличчя та органів дихання. Пізніше повідомили, що рятуючи людей, під час пожежі загинув 25-річний футболіст Андрій Лазарєв, який грав за команду міста Шкупі.


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