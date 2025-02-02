Китай будує гігантський командний центр - удесятеро більше за Пентагон

У Китаї розпочато будівництво величезного військового комплексу, який, як вважає американська розвідка, будується на випадок можливої війни і буде використовуватися як командний пункт.
На супутникових знімках, як повідомляє Financial Times і досліджуваних американською розвідкою, зображено будівельний майданчик площею близько 5 кв. км за 30 км на південний захід від Пекіна з глибокими ямами, в яких, за оцінками військових експертів, розташовуватимуться великі укріплені бункери для захисту китайських військових лідерів під час будь-якого конфлікту — в тому числі, можливо, ядерної війни.
Кілька чинних і колишніх американських чиновників заявили, що розвідувальне співтовариство уважно стежить за об'єктом, який стане найбільшим у світі військовим командним центром, який принаймні в 10 разів перевищує розміри Пентагону. Судячи із супутникових знімків, отриманих FT, основне будівництво почалося в середині 2024 року.
Три людини, знайомі із ситуацією, повідомили, що деякі аналітики розвідки охрестили проєкт Пекінським військовим містом Будівництво ведеться в міру того, як Народно-визвольна армія розробляє нову зброю і проєкти напередодні столітнього ювілею армії у 2027 році. За даними американської розвідки, президент Сі Цзіньпін також наказав НВАК до цього часу створити потенціал для нападу на Тайвань.
«Якщо це підтвердиться, то новий передовий підземний командний бункер для військового керівництва, включно з президентом Сі як головою Центральної військової комісії, сигналізує про намір Пекіна створити не тільки звичайні сили світового класу, а й передовий ядерний бойовий потенціал», — говорить Денніс Вайлдер, колишній глава відділу аналізу Китаю в ЦРУ. Директор Національної розвідки, який курирує розвідувальне співтовариство США, не став коментувати цей проект.
Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому «не відомі подробиці», але наголосило, що Китай «прихильний до шляху мирного розвитку та оборонної політики, яка має оборонний характер».
Ренні Баб'іарц, колишній аналітик Національного агентства геопросторової розвідки, який проаналізував знімки цього району, сказав, що на площі в 5 кв. км працювали щонайменше 100 кранів, створюючи підземну інфраструктуру. Аналіз знімків свідчить про будівництво кількох можливих підземних об'єктів, пов’язаних між собою можливими підземними ходами, хоча для повнішої оцінки цього будівництва потрібні додаткові дані та інформація», — сказав Баб’ярц, який наразі є віцепрезидентом з аналізу й операцій в AllSource Analysis, групі послуг із геопросторового аналізу.
На початку січня на цій ділянці велася активна будівельна діяльність, що контрастує з відсутністю розвитку більшості великих проєктів у сфері нерухомості в Китаї, охопленому кризою в секторі нерухомості. Тут не було виставкових залів, які зазвичай асоціюються з проектами комерційної нерухомості. Незвично для комерційного проекту те, що в Інтернеті немає жодної офіційної згадки про будівництво китайською мовою.
Хоча на будмайданчику не було помітно присутності військових, там висіли знаки, що попереджають про заборону на польоти дронів і фотозйомку. Охоронці біля одних воріт різко заявили, що вхід заборонено, і відмовилися говорити про проєкт. Один із керівників, які залишали будмайданчик, відмовився коментувати проєкт. Доступ до задньої частини проєкту був перекритий контрольно-пропускним пунктом. Охоронець сказав, що люди не можуть відвідувати популярні місця для піших прогулянок і туризму поблизу будівництва, яке місцевий власник магазину назвав «військовою зоною».
Один із колишніх високопоставлених співробітників американської розвідки сказав, що, хоча нинішня штаб-квартира НВАК у центрі Пекіна була досить новою, вона не призначалася для безпечного центру бойового управління.
«Головний безпечний командний центр Китаю розташований у Західних пагорбах, на північний схід від нового об'єкту, і його побудували кілька десятиліть тому, у розпал холодної війни», — сказав колишній чиновник. Розмір, масштаб і частково заглиблені характеристики нового об'єкта дозволяють припустити, що він замінить комплекс у Західних пагорбах як основний командний пункт у воєнний час».
Видання посилається на анонімного китайського розслідувача, який вважає, що у будівництва є всі ознаки секретного військового об'єкта — на це вказує низка непрямих ознак. За розміром споруда обіцяє бути масштабною — майже вдесятеро більшою за Пентагон і «відповідає амбіціям Сі Цзіньпіна перевершити США».
«Ця фортеця служить тільки одній меті — бути бункером судного дня для дедалі більш просунутих і боєздатних збройних сил Китаю», — сказав розслідувач.
Будівництво військового комплексу почалося в середині 2024 року — це встановлено за супутниковими знімками.
Кілька чинних і колишніх американських чиновників заявили, що розвідувальне співтовариство уважно стежить за об'єктом, який стане найбільшим у світі військовим командним центром, який принаймні в 10 разів перевищує розміри Пентагону. Судячи із супутникових знімків, отриманих FT, основне будівництво почалося в середині 2024 року.
Три людини, знайомі із ситуацією, повідомили, що деякі аналітики розвідки охрестили проєкт Пекінським військовим містом Будівництво ведеться в міру того, як Народно-визвольна армія розробляє нову зброю і проєкти напередодні столітнього ювілею армії у 2027 році. За даними американської розвідки, президент Сі Цзіньпін також наказав НВАК до цього часу створити потенціал для нападу на Тайвань.
«Якщо це підтвердиться, то новий передовий підземний командний бункер для військового керівництва, включно з президентом Сі як головою Центральної військової комісії, сигналізує про намір Пекіна створити не тільки звичайні сили світового класу, а й передовий ядерний бойовий потенціал», — говорить Денніс Вайлдер, колишній глава відділу аналізу Китаю в ЦРУ. Директор Національної розвідки, який курирує розвідувальне співтовариство США, не став коментувати цей проект.
Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому «не відомі подробиці», але наголосило, що Китай «прихильний до шляху мирного розвитку та оборонної політики, яка має оборонний характер».
Ренні Баб'іарц, колишній аналітик Національного агентства геопросторової розвідки, який проаналізував знімки цього району, сказав, що на площі в 5 кв. км працювали щонайменше 100 кранів, створюючи підземну інфраструктуру. Аналіз знімків свідчить про будівництво кількох можливих підземних об'єктів, пов’язаних між собою можливими підземними ходами, хоча для повнішої оцінки цього будівництва потрібні додаткові дані та інформація», — сказав Баб’ярц, який наразі є віцепрезидентом з аналізу й операцій в AllSource Analysis, групі послуг із геопросторового аналізу.
На початку січня на цій ділянці велася активна будівельна діяльність, що контрастує з відсутністю розвитку більшості великих проєктів у сфері нерухомості в Китаї, охопленому кризою в секторі нерухомості. Тут не було виставкових залів, які зазвичай асоціюються з проектами комерційної нерухомості. Незвично для комерційного проекту те, що в Інтернеті немає жодної офіційної згадки про будівництво китайською мовою.
Хоча на будмайданчику не було помітно присутності військових, там висіли знаки, що попереджають про заборону на польоти дронів і фотозйомку. Охоронці біля одних воріт різко заявили, що вхід заборонено, і відмовилися говорити про проєкт. Один із керівників, які залишали будмайданчик, відмовився коментувати проєкт. Доступ до задньої частини проєкту був перекритий контрольно-пропускним пунктом. Охоронець сказав, що люди не можуть відвідувати популярні місця для піших прогулянок і туризму поблизу будівництва, яке місцевий власник магазину назвав «військовою зоною».
Один із колишніх високопоставлених співробітників американської розвідки сказав, що, хоча нинішня штаб-квартира НВАК у центрі Пекіна була досить новою, вона не призначалася для безпечного центру бойового управління.
«Головний безпечний командний центр Китаю розташований у Західних пагорбах, на північний схід від нового об'єкту, і його побудували кілька десятиліть тому, у розпал холодної війни», — сказав колишній чиновник. Розмір, масштаб і частково заглиблені характеристики нового об'єкта дозволяють припустити, що він замінить комплекс у Західних пагорбах як основний командний пункт у воєнний час».
Видання посилається на анонімного китайського розслідувача, який вважає, що у будівництва є всі ознаки секретного військового об'єкта — на це вказує низка непрямих ознак. За розміром споруда обіцяє бути масштабною — майже вдесятеро більшою за Пентагон і «відповідає амбіціям Сі Цзіньпіна перевершити США».
«Ця фортеця служить тільки одній меті — бути бункером судного дня для дедалі більш просунутих і боєздатних збройних сил Китаю», — сказав розслідувач.
Будівництво військового комплексу почалося в середині 2024 року — це встановлено за супутниковими знімками.