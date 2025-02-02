"Підтримати"
Тренди:
Новини
Китай будує гігантський командний центр - удесятеро більше за Пентагон
У Європі заговорили про відновлення покупки газу в Росії
Міністерство оборони кодифікувало новий безпілотний авіаційний комплекс Poseidon
Фіцо боїться втратити владу та звинувачує всіх у спробі перевороту в країні
Зібрали 2,5 мільйони донатів для ВСУ і - привласнили їх: викрито групу шахраїв
Підписано закон про постановку на військовий облік через «Резерв+» або ТЦК 17-річних
Байден виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму в обмін на звільнення політв'язнів
Кава у тюбику - винахід двох мандрівників зі Швейцарії
Нерозважливі коментарі Трампа про Гренландію — це не жарт: думка аналітиків
Росіяни не давали вивести з позицій північнокорейських полонених - замітають сліди
У Вінниці на даху міської лікарні встановили сонячні панелі
Інфляція за рік в Україні досягла 12%, продовжують рости й ціни
На Київщині розчистили річку Безіменна у селі Мирівка
Франція і Німеччина застерігають Трампа від войовничих заяв щодо захвату Гренландії
Від забруднення мазутом після аварії російських танкерів продовжують гинути птахи і дельфіни
Всі новини
Нерухомість / За кордоном

Китай будує гігантський командний центр - удесятеро більше за Пентагон

13:17, 02 лют 2025
9
Версія для друку

 

У Китаї розпочато будівництво величезного військового комплексу, який, як вважає американська розвідка, будується на випадок можливої війни і буде використовуватися як командний пункт.

На супутникових знімках, як повідомляє Financial Times і досліджуваних американською розвідкою, зображено будівельний майданчик площею близько 5 кв. км за 30 км на південний захід від Пекіна з глибокими ямами, в яких, за оцінками військових експертів, розташовуватимуться великі укріплені бункери для захисту китайських військових лідерів під час будь-якого конфлікту — в тому числі, можливо, ядерної війни. 
 
Кілька чинних і колишніх американських чиновників заявили, що розвідувальне співтовариство уважно стежить за об'єктом, який стане найбільшим у світі військовим командним центром, який принаймні в 10 разів перевищує розміри Пентагону. Судячи із супутникових знімків, отриманих FT, основне будівництво почалося в середині 2024 року.
 
Три людини, знайомі із ситуацією, повідомили, що деякі аналітики розвідки охрестили проєкт Пекінським військовим містом Будівництво ведеться в міру того, як Народно-визвольна армія розробляє нову зброю і проєкти напередодні столітнього ювілею армії у 2027 році. За даними американської розвідки, президент Сі Цзіньпін також наказав НВАК до цього часу створити потенціал для нападу на Тайвань.
 
«Якщо це підтвердиться, то новий передовий підземний командний бункер для військового керівництва, включно з президентом Сі як головою Центральної військової комісії, сигналізує про намір Пекіна створити не тільки звичайні сили світового класу, а й передовий ядерний бойовий потенціал», — говорить Денніс Вайлдер, колишній глава відділу аналізу Китаю в ЦРУ.  Директор Національної розвідки, який курирує розвідувальне співтовариство США, не став коментувати цей проект.
 
Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому «не відомі подробиці», але наголосило, що Китай «прихильний до шляху мирного розвитку та оборонної політики, яка має оборонний характер». 
 
Ренні Баб'іарц, колишній аналітик Національного агентства геопросторової розвідки, який проаналізував знімки цього району, сказав, що на площі в 5 кв. км працювали щонайменше 100 кранів, створюючи підземну інфраструктуру. Аналіз знімків свідчить про будівництво кількох можливих підземних об'єктів, пов’язаних між собою можливими підземними ходами, хоча для повнішої оцінки цього будівництва потрібні додаткові дані та інформація», — сказав Баб’ярц, який наразі є віцепрезидентом з аналізу й операцій в AllSource Analysis, групі послуг із геопросторового аналізу.
 
На початку січня на цій ділянці велася активна будівельна діяльність, що контрастує з відсутністю розвитку більшості великих проєктів у сфері нерухомості в Китаї, охопленому кризою в секторі нерухомості. Тут не було виставкових залів, які зазвичай асоціюються з проектами комерційної нерухомості. Незвично для комерційного проекту те, що в Інтернеті немає жодної офіційної згадки про будівництво китайською мовою.
 
Хоча на будмайданчику не було помітно присутності військових, там висіли знаки, що попереджають про заборону на польоти дронів і фотозйомку. Охоронці біля одних воріт різко заявили, що вхід заборонено, і відмовилися говорити про проєкт. Один із керівників, які залишали будмайданчик, відмовився коментувати проєкт. Доступ до задньої частини проєкту був перекритий контрольно-пропускним пунктом. Охоронець сказав, що люди не можуть відвідувати популярні місця для піших прогулянок і туризму поблизу будівництва, яке місцевий власник магазину назвав «військовою зоною».
 
Один із колишніх високопоставлених співробітників американської розвідки сказав, що, хоча нинішня штаб-квартира НВАК у центрі Пекіна була досить новою, вона не призначалася для безпечного центру бойового управління. 
 
«Головний безпечний командний центр Китаю розташований у Західних пагорбах, на північний схід від нового об'єкту, і його побудували кілька десятиліть тому, у розпал холодної війни», — сказав колишній чиновник. Розмір, масштаб і частково заглиблені характеристики нового об'єкта дозволяють припустити, що він замінить комплекс у Західних пагорбах як основний командний пункт у воєнний час». 
 
Видання посилається на анонімного китайського розслідувача, який вважає, що у будівництва є всі ознаки секретного військового об'єкта — на це вказує низка непрямих ознак. За розміром споруда обіцяє бути масштабною — майже вдесятеро більшою за Пентагон і «відповідає амбіціям Сі Цзіньпіна перевершити США».
 
«Ця фортеця служить тільки одній меті — бути бункером судного дня для дедалі більш просунутих і боєздатних збройних сил Китаю», — сказав розслідувач. 
 
Будівництво військового комплексу почалося в середині 2024 року — це встановлено за супутниковими знімками.       

Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще