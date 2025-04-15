Фіцо кидає виклик ЄС: прем’єр Словаччини хоче до Москви попри застереження

Попри жорстку позицію Євросоюзу та обурення України, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив намір поїхати до Москви 9 травня. Його заява викликала широкий резонанс, адже на тлі своїх "миротворчих" риторик він досі не засудив один із найкривавіших ракетних ударів по Україні — обстріл Сум, внаслідок якого загинуло 35 людей, зокрема двоє дітей, а ще 119 осіб отримали поранення, з них 15 — діти.

На застереження з боку очільниці європейської дипломатії Каї Каллас Фіцо відповів публічно і доволі різко.

"Я збираюся в Москву дев’ятого травня. Попередження пані Каллас — це шантаж чи повідомлення про те, що мене покарають після повернення з Москви? Я не знаю. Але знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939", — заявив прем'єр Словаччини.

Далі він додав:

"Ніхто не буде мені диктувати, куди я можу їхати, а куди — ні. Це рішення незалежної країни, а не колонії."

При цьому Фіцо знову підкреслив свою "миролюбну" позицію:

"Я один із небагатьох у Європейському Союзі, хто послідовно говорить про необхідність миру. Я не належу до тих, хто підтримує цю безглузду війну."

Водночас, відсутність будь-якого осуду трагедії в Сумах викликає запитання до щирості його заяв. Відомо, що прем'єр утримався від коментарів щодо масового вбивства цивільних українців російською ракетою. На думку українських дипломатів, така "нейтральність" — це не про мир, а про цинізм.

Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на словацькі ініціативи, зауваживши, що участь європейських політиків у параді в Москві є ударом по спільній пам’яті про перемогу над нацизмом.

"Кремль намагається використати 9 травня для легітимації агресії проти України. Візит до Москви в цей день означає фактичну підтримку війни, а не миру", — йдеться в заяві МЗС.

Президент Володимир Зеленський також розкритикував Фіцо за його "політичну допомогу" Путіну.

"Ми втрачаємо людей внаслідок війни, яку розпочав Путін, і вважаємо, що така допомога Путіну є аморальною", — зазначив він у коментарі.

На відміну від Фіцо, інші європейські лідери відхилили ідею участі в заходах у Москві. Більше того, Київ запросив глав держав ЄС саме 9 травня приїхати до української столиці в знак підтримки — і частина країн, зокрема Естонія, Латвія, Литва та Польща, вже підтвердили, що обирають Київ, а не Кремль.

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