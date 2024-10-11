НАТО проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon - у Кремлі занервували

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте заявив, що у понеділок, 13 жовтня, НАТО розпочне щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Навчання триватимуть два тижні.

Про це повідомляє Reuters.

Серед приблизно 60 літаків будуть також винищувачі F-35A та бомбардувальники B-52, повідомили представники НАТО. Навчання, що пройдуть у Британії, Бельгії та Нідерландах, відбуваються на тлі посилення ядерної риторики російського диктатора Володимира Путіна.

"У нестабільному світі життєво важливо, щоб ми перевірили нашу оборону і зміцнили її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готове і здатне відреагувати на будь-яку загрозу", - сказав Рютте в Лондоні після зустрічей з прем'єр-міністром Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським. .

«Усі навчання будуть зосереджені на Сполученому Королівстві, Північному морі, а також Бельгії та Нідерландах», — додав він. У навчаннях немає бойової зброї. Але близько 2000 військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях, імітуватимуть місії, в яких військові літаки несуть ядерні боєголовки США", - повідомили представники.

Путін неодноразово попереджав Захід про можливі ядерні наслідки після повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022 році. Минулого місяця він заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо по ній буде завдано ударів звичайними ракетами, і що Москва вважатиме будь-який напад на неї за підтримки ядерної держави спільним нападом.

Представники НАТО наголосили, що її навчання не є відповіддю на недавні заяви Москви і що навчання проводяться щороку вже понад десять років. «Ми не коригуємось залежно від того, що говориться того чи іншого дня», — сказав Ангус Лапслі, помічник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики та планування. Але він сказав, що такі навчання, як Steadfast Noon, є важливими для демонстрації ядерного потенціалу НАТО і стримування будь-якого нападу.

"Ми прагнемо стримувати будь-яких противників, і в першу чергу Росію, декількома різними способами, включаючи стримування звичайними засобами", - сказав він журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. "Але це завжди підкріплювалося ядерним стримуванням". Лепслі сказав, що НАТО приділяє велику увагу тому, щоб його ядерне стримування було надійним і гарантованим.