Українцям в ЄС продовжили пільговий роумінг на час війни

Українці в ЄС ще рік матимуть змогу користуватися мобільним зв'язком зі своєю родиною в Україні за нижчими тарифами. Єврокомісія зазначає, що відповідним рішенням мобільних операторів сприяла ЄК, яка запропонувала укласти відповідні угоди між 22 європейськими та 7 українськими операторами. Продовження роумінгу планується на 12 місяців для дзвінків в Україну та з України.

Як зазначає ЄК, це вже п'яте рішення щодо продовження добровільної угоди між європейськими та українськими телекомунікаційними операторами. Така угода гарантує можливість залишатися на зв'язку, не дивлячись на фізичний кордон між сім'ями українців.

За даними європейського регулятора електронних комунікацій BEREC, угода була ефективною та допомагала надавати значно простіші умови спілкування українцям, що потребують притулку в європейських країнах, з їхніми рідними в Україні.

Окрім тимчасового рішення, Україна та ЄС постійно працювали над синхронізацією українського та європейського законодавства для входження України до зони роумінгу ЄС. Україна вже ухвалила профільний закон для створення відповідної спільної зони роумінгу, а найближчі місяці мають бути ухвалені додаткові рішення, які синхронізують національне та загальноєвропейське законодавства. Після цього експерти Єврокомісії мають зробити відповідну оцінку зусиллям України. “За умови позитивної оцінки, схваленої державами-членами… Україна стане частиною зони роумінгу ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення для роумінгу”, – повідомляє ЄК.

Як повідомлялося раніше, нещодавно було прийнято євроінтеграційний закон №10265 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу». Зокрема, закон забезпечує приєднання України до спільної з Євросоюзом роумінгової зони. Також документ забезпечує отримання українцями послуг роумінгу у країнах ЄС у режимі «Роумінг як вдома» (RLAH).

Джерело: ZN,UA