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Вперше за сім років Південна Корея провела навчання з ракетою Taurus

19:17, 11 жов 2024
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ВПС Південної Кореї провели навчання з бойовою стріляниною з ракети далекого радіусу дії класу «повітря-поверхня» Taurus, повідомили у п'ятницю офіційні представники ВПС. Це перші подібні навчання за останні сім років на тлі постійних ядерних та ракетних загроз з боку Північної Кореї.

Про це повідомляє агентство Yonhap

В ході випробувань, проведених у вівторок і четвер, винищувачі F-15K запустили ракету Taurus, яка пролетіла 400 кілометрів і успішно вразила наперед намічені цілі в Жовтому морі, за словами представників ВПС.

У 2017 році Південна Корея провела бойові стрільби як очевидна демонстрація сили у відповідь на шосте ядерне випробування Північної Кореї.

Ракета Taurus здатна летіти з максимальною швидкістю 1163 км/год і вразити ключові об'єкти на території Північної Кореї протягом 15 хвилин під час запуску з околиць Сеула.

Ракета, оснащена технологією «стелс», може завдавати точних ударів в межах 3 метрів від мети та пробивати залізобетонні стіни, що дозволяє вражати підземні бункери Північної Кореї.

На додаток до навчань з бойовою стріляниною ВПС заявили, що провели навчання з перехоплення крилатих ракет за участю винищувачів F-35A та KF-16.

Навчання пройшли в той час, коли Північна Корея посилює напруженість на Корейському півострові, продовжуючи кампанію із запуску сміттєвих куль і рідко розкриваючи інформацію про об'єкт зі збагачення урану.


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