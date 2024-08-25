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Навіщо прем'єр-міністр Нідерландів позабирав гаджети у підлеглих

09:10, 25 сер 2024
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Нова команда міністрів Нідерландів під час офіційних нарад і інших заходів відчуває себе школярами: чиновники змушені зберігати свої телефони і смарт-годинники в сейфі під час зустрічей для обговорення державних справ. 

Зробити так їх зобов'язав прем'єр-міністр країни і колишній шпигун, як назвало його видання Politico,  Дік Скоф.

 Смартфони, планшети та інші підключені пристрої, такі як смарт-годинники, повинні бути покладені в сховище під час офіційних зустрічей, включаючи щотижневі засідання Ради міністрів, сказав Скоф в інтерв'ю громадському мовнику NOS. Цей захід діє відтоді, як Скоф вступив на посаду на початку липня.

«Загроза шпигунства існує завжди. Електронні пристрої, смартфони, iPad ... все це мікрофони», - сказав Скоф.

За його словами, іноземні держави зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про справи Нідерландів, «і ви ж хочете цьому запобігти».

Прем'єр-міністр додав, що він дозволяє робити перерви, щоб міністри могли перевірити свої телефони.

 У попередньому голландському уряді смартфони були заборонені тільки тоді, коли обговорювалися конкретні теми безпеки, написала голландська щоденна газета AD, яка повідомила цю новину.

Чутливість Скофа до ризиків безпеки і шпигунства не є несподіванкою. До того, як він очолив уряд Нідерландів, він був найвищим державним службовцем у Міністерстві юстиції та безпеки Нідерландів. У 2018-2020 роках він також очолював голландські спецслужби. До цього він був національним координатором країни у боротьбі з тероризмом.


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