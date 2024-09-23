Компанія Meta, яка володіє Facebook і Instagram, оголосила, що заборонила доступ на свої платформи російській державній медіа-компанії RT та іншим ЗМІ, контрольовані Кремлем, оскільки вони брали участь в операціях з надання впливу.

«Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. RT та інші пов'язані організації тепер заборонені у наших додатках у всьому світі за іноземне втручання», - заявив представник Meta.

До заборони в понеділок у RT було 7,2 млн передплатників на Facebook та 1 млн передплатників у Instagram.

Цей крок був оголошений через кілька днів після того, як Міністерство юстиції США оголосило про звинувачення проти двох співробітників RT за передачу майже 10 млн доларів в американську компанію Tenet Media для створення та розповсюдження контенту, що відповідає російським інтересам. За словами офіційних осіб США, прихована кампанія впливу була спрямована на американську громадськість напередодні президентських виборів у США 2024 року.

Санкції проти материнських компаній RT, «Росія сьогодні» та «ТВ-Новини», були оголошені у п'ятницю держсекретарем Ентоні Блінкеном. Блінкен заявив, що RT використовується Кремлем для проведення міжнародної кіберрозвідки та таємних операцій із впливу, а також для отримання зброї для війни Росії проти України.

За словами Блінкена, нова інформація показала, що ці організації більше не є просто рупорами російської пропаганди та дезінформації. Вони займаються таємною діяльністю щодо впливу, спрямованої на підрив американських виборів та демократії, функціонуючи фактично як підрозділ російської розвідки.

У своїй заяві Держдеп США також заявив, що RT та його співробітники координують свої дії з Кремлем, щоб вплинути на вибори у Молдові наступного місяця.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав блокування компанією Meta низки російських ЗМІ "дискредитацією компанії". «Це відверта дискредитація Meta, тобто Meta цими діями дискредитує себе. І, звичайно, подібні виборчі дії щодо російських ЗМІ є неприпустимими, тому ми надзвичайно негативно ставимося до цього», - сказав він, додавши, що дії компанії «ускладнять перспективи нормалізації відносин Росії з нею».