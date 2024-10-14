На Волині засудили до 15 років ув'язнення чоловіка, який збирав інформацію про військових

Суд засудив до 15 років тюрми російського агента, який шпигував на Волині. 40-річний помічник начальника відділу прикордонного загону збирав інформацію про українські війська для ФСБ.

Суд засудив до 15 тюремного ув’язнення російського агента, який шпигував для ворожих спецслужб на Волині. Ворожим агентом виявився 40-річний помічник начальника відділу місцевого прикордонного загону, якого дистанційно завербувала фсб.

Про це повідомило СБУ.

Агент, за інструкцією російської спецслужби, збирав інформацію про пункти базування, маршрути руху та наявне озброєння Сил оборони, які залучені до захисту регіону. Найбільше окупантів цікавили локації укріпрайонів та орієнтовна кількість особового складу українських військ на оборонних лініях.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника у червні цього року і встановили його російського куратора. Ним виявився кадровий співробітник фсб Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив "кроту" 15 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням військового звання.

Як встановило розслідування, прикордонник потрапив до уваги фсб, коли проходив службу на сході України. Згодом його відрядили до Волинської області.

В обмін на співпрацю з окупантами зловмисник розраховував на "евакуацію" до росії та "посаду" у військових формуваннях рф.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів агента визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).