Останнім часом у США намітилася дивна і дедалі помітніша тенденція: офіційні особи дедалі частіше приводять на відповідальні заходи членів своєї сім'ї. Не так давно Ілон Маск з'явився в Овальному кабінеті з сином, який поводився вельми розкуто, але на цьому тлі особливо виділився нинішній міністр оборони США Піт Гегсет. Він пішов далі за всіх - взяв із собою дружину Дженніфер на закриті зустрічі з іноземними військовими представниками, де обговорювали питання, які безпосередньо стосувалися національної безпеки і стратегічного партнерства.

Цьому деякий час тому була присвячена велика стаття в The Wall Street Journal.

Дружина Гегсета, колишня продюсерка Fox News, була присутня щонайменше на двох важливих міжнародних зустрічах, зокрема й на переговорах із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі, які відбулися в Пентагоні 6 березня - наступного дня після того, як США оголосили про припинення обміну розвідданими з Україною. Цей момент був особливо чутливим для всього трансатлантичного альянсу. Серед учасників зустрічі були і високопоставлені британські військові, включно з адміралом Тоні Радакіним, главою британських збройних сил. Згідно з джерелами, присутність Дженніфер викликала здивування, але відкритого протесту ніхто не висловив.

Формально міністр оборони може привести із собою кого завгодно, однак такі зустрічі традиційно проводяться у вузькому колі осіб із відповідним рівнем допуску. За словами експертів і колишніх чиновників, допуск низького рівня у подружжя високопосадовців можливий, але вкрай рідко вони опиняються в залах, де обговорюються секретні відомості.

Крім зустрічі в Пентагоні, Дженніфер супроводжувала чоловіка на конференції НАТО в Брюсселі, що проходила в лютому. Там вона була присутня на засіданні Контактної групи з питань оборони України - форуму, де представники приблизно 50 країн координують постачання зброї Києву. Ці обговорення, за словами джерел, часто містять інформацію, яку уряди не хочуть оприлюднювати. Як заявили учасники, деякі взагалі не знали, хто така Дженніфер, інші були збиті з пантелику, але промовчали.

Цей епізод став лише частиною більшого скандалу. Раніше з'ясувалося, що Гегсет і його команда використовували зашифрований месенджер Signal, щоб координувати військові удари по бойовиках у Ємені - зокрема за участю журналістки. Сенатори обох партій надіслали запит до Генеральної інспекції Пентагону з вимогою розслідувати витік секретної інформації.

На цьому втручання сім'ї не закінчується: брат міністра, Філіп Гегсет, також опинився поруч. Колишній подкаст-продюсер, він нещодавно отримав посаду зв'язкового між Міністерством внутрішньої безпеки та Пентагоном. Нині він супроводжує брата в поїздках військовими базами в Азії. Разом вони відвідували в'язницю в Гуантанамо, а в березні - зустрічалися з бійцем Конором Макгрегором у Пентагоні. Незважаючи на це, офіційного коментаря від DHS не було.

Історія Дженніфер і Піта бере початок на телеканалі Fox News: вона була продюсером шоу «Fox & Friends», яке вів Гегсет, пізніше стала віце-президентом потокового сервісу Fox Nation. Після звільнення з телеканалу вона практично не розлучається з чоловіком, супроводжуючи його навіть під час процедури затвердження на посаду міністра. За словами очевидців, Дженніфер не просто була поруч - вона сиділа з ним на зустрічах із сенаторами, що викликало незручність і здивування.

Екс-міністр оборони Чак Гейгел заявив, що участь приватних осіб у переговорах із питань національної безпеки створює непотрібну напруженість: «Ви посилаєте сигнал усьому відомству: якщо дружина міністра може сидіти на таких зустрічах - чому не можна іншим?»

Для порівняння, за словами високопосадовця з адміністрації Обами, Білл Клінтон жодного разу не був присутній на зустрічах за участю Гілларі Клінтон, коли та була держсекретарем, навіть незважаючи на те, що його присутність могла бути політично корисною. Присутність подружжя на переговорах такого рівня просто не вписується в протокол.

Від Пентагону коментарі звучать у різкій формі: прессекретар міністерства Шон Парнелл звинуватив журналістів в упередженості, не заперечуючи при цьому факти. Міністерства оборони Великої Британії та НАТО, зі свого боку, відмовилися від будь-яких заяв.

Таким чином, складається відчуття, що при Гегсеті міністерство оборони стало сімейним підприємством. Але якщо в американській політичній культурі публічна участь членів сім'ї вже стала модою, то втручання в процес ухвалення рішень з питань безпеки - це вже зовсім інший рівень і, як вважають критики, дуже тривожний.