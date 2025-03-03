Новини коротким рядком

Ми повертаємося до формату, у тому числі, коротких новин, оскільки політичне і суспільне життя змінюється блискавично, так, що написана наступного дня новина може стати діаметрально протилежною вчорашньому змісту - всі уже не раз переконувалися у цьому.

Отже, короткі новини.

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Російська «дедоларізація» закінчилася так само, як і «денацифікація». Путін офіційно оголосив, що готовий продавати свої метали та мінерали США за американські долари.

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Росії, виявляється, катастрофічно не вистачає західних інвестицій та технологій. Саме західних. Тому що ні Китаю, ні будь-яким учасникам БРІКС Путін жодних рідкоземельних копалин не пропонував.

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Міністр закордонних справ Туреччини: «Ми виступаємо за вступ України до НАТО. Це наша офіційна позиція». Туреччина, яка приєдналася до НАТО у 1952 році, є однією з найпотужніших армій Альянсу. Із реальним бойовим досвідом. Як відомо, Трамп і його команда проти вступу України у НАТО.

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Z-спільнота обрушилася з критикою на Кремль: їх обурюють заяви Путіна про можливість спільного зі США видобутку рідкісноземельних металів та алюмінію. «За вечір продано: Мурманськ, Красноярський край, Кавказ, Далекий Схід, Іркутська область, Якутія та Тива. Це «ублюдковий підсумок війни". «Поплив дідусь. Росія готова запропонувати США більше рідкоземельних ресурсів, ніж Україна». "Далекий Схід продали Китаю. Центр Росії продали американцям. Принижувалися перед корейцями, іранцями та китайцями, а тепер принижуються перед піндосами. Так недалеко і від принижень перед хохлами!"

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Україна націоналізувала активи однієї з найбільших російських нафтових груп: йдеться про «Татнафту». «Татнафта» є одним із найбільших промислових конгломератів у сфері видобутку, переробки та реалізації нафтопродуктів у Росії. На підставі рішення суду, у дохід української держави стягнуто корпоративні права компаній, якими безпосередньо володіла «Татнафта»:

- 100% частки у статутному капіталі ТОВ ТАТНАФТЬ-АЗС-УКРАЇНА;

- 92,98% частки у статутному капіталі ТОВ ХАРКІВ-КАПІТАЛ;

- 88,97% частки у статутному капіталі ТОВ ПОЛТАВА-КАПІТАЛ.

Згідно з повідомленням, зазначені компанії володіють нафтобазами, автозаправними станціями, нежитловими будинками, земельними ділянками, бензовозами та автомобілями на території Харківської та Полтавської областей.

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Є ряд факторів, які могли вплинути на психічний стан Трампа: понад 3 тисячі судових позовів, 34 звинувачення, три банкрутства з багатомільйонними втратами, два імпічменти, покушення на життя 13 лютого 2024 року, коли він дивом вижив та інші прикрості. Якби Трамп не став президентом, він би опинився за ґратами.

Дипломатична плутанина в Китаї вже давно є головним болем для Сі Цзіньпіна. Зростання впливу країни не скрізь зустрічається з ентузіазмом. У той же час купівельна спроможність населення залишається на низькому рівні, а в 2024 темпи зростання впали до найнижчого рівня за останні 10 років.