Франція закликала до нових масштабних санкцій проти Росії у разі зриву перемовин у Стамбулі

Франція заявила, що під час зустрічі лідерів щодо України цього вікенду було досягнуто домовленості про підготовку нових масштабних санкцій проти Росії у разі, якщо Москва не погодиться на припинення вогню. Про це повідомив міністр у справах Європи Жан-Ноель Барро, виступаючи в Нормандії. За його словами, йдеться про додаткові обмеження, які торкнуться енергетичного та фінансового сектору РФ і мають доповнити вже запланований сімнадцятий пакет санкцій ЄС.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 12 травня.

Європейська комісія вже працює над наступним пакетом обмежень, ухвалення якого очікується під час засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ 20 травня. Однак, як зазначив Барро, паралельно розпочата підготовка ще жорсткіших заходів. «Ми попросили Єврокомісію підготувати нові, значно серйозніші санкції, щоб змусити президента Путіна перейти до логіки миру», — сказав він після телефонної розмови з європейськими колегами та державним секретарем США Марко Рубіо.

Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі відвідали Київ у суботу. В рамках візиту було проведено відеозв'язок з іншими очільниками, зокрема з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Одночасно президент США Дональд Трамп запропонував долучитися до можливих переговорів між Україною та Росією, які можуть відбутися в Туреччині вже в четвер. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що вирушить до Стамбула і чекає там на зустріч з Путіним.

Станом на понеділок російська сторона офіційно не підтвердила участь у переговорах. Тим часом європейські дипломати зазначають, що перспектива нових скоординованих санкцій США та ЄС тепер напряму залежить від того, чи відбудеться зустріч Зеленського і Путіна в четвер, і які будуть її результати. До цього моменту Європа наполягала на досягненні режиму припинення вогню як передумові будь-яких перемовин.

Барро наголосив, що Франція підтримує прямий контакт між лідерами України та Росії. За його словами, ініціатива про зустріч надійшла від Путіна, і оскільки Зеленський погодився, Москва має виконати свою частину домовленості. «Путін запропонував прямий контакт із Зеленським, Зеленський погодився, отже Путін має прибути до Стамбула в четвер», — сказав міністр.

Водночас він підкреслив, що для проведення серйозних перемовин необхідне припинення бойових дій, оскільки ведення діалогу під обстрілами є неможливим. «Ми готуємо потужні та масштабні санкції, якщо він не погодиться на припинення вогню», — заявив Барро.

За словами французького міністра, Європейський союз координує свої кроки з новим санкційним законопроєктом у США, який готується в Сенаті. Цей документ передбачає запровадження тарифів у розмірі 500% для будь-яких країн, що імпортують російську нафту. Таким чином, Вашингтон і Брюссель планують вжити спільних жорстких заходів з метою посилити тиск на Кремль і змусити Москву до припинення бойових дій.