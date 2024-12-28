У концерні BMW в обхід санкцій продавали росіянам автомобілі класу люкс

Німецький автовиробник BMW Group визнав, що, незважаючи на санкції, продав понад 100 автомобілів класу люкс російським покупцям. Як відомо, після початку війни в Україні в ЄС діє заборона на продаж предметів розкоші в Росію.

Зокрема, блок запровадив обмеження на експорт до Росії як нових, так і вживаних автомобілів класу люкс з об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів, а також усіх гібридних та електричних транспортних засобів. Проте автомобілі успішно доїжджають до країни-агресора, а продажі концерн називає «порушеннями», пише Euronews.

Компанія BMW підтвердила, що за незаконною торгівлею стояли співробітники її філії в Ганновері. Як заявили в компанії, всіх причетних до угод співробітників звільнено. Крім того, припинено деякі майбутні поставки.

Дійсно, незважаючи на введені санкції, частину товарів продовжують ввозити в Росію за допомогою сірого або, як його називають у РФ, паралельного імпорту.

У цьому випадку компанії та приватні особи експортують товари в Росію через кілька третіх країн, таких як Казахстан, Киргизія, Туреччина або ОАЕ.

Оскільки вони не запровадили санкції проти Росії і вже мають міцні й давні торговельні відносини з Москвою, стало простіше використовувати їх як транзитні пункти для європейських товарів, які, як і раніше, експортуються в РФ. Їхнє близьке географічне розташування як до Європи, так і до Росії також сприяло зростанню сірого імпорту.

Російські компанії і приватні особи створюють підставні компанії в цих третіх країнах, щоб полегшити ці експортно-імпортні операції. Представник BMW сказав: «Останніми місяцями продукція різних компаній була доступна для купівлі в Росії, незважаючи на те, що самі компанії діяли у відповідності з усіма застосовними санкціями. У BMW Group діє ціла низка заходів щодо запобігання такому імпорту.