Італія планує передати Україні близько 400 гусеничних бронетранспортерів VCC-2 Camilino в рамках нового, одинадцятого за рахунком пакета військової допомоги. Про це повідомили італійське видання Il Messaggero та український оборонний портал Defence Express. Передача техніки здійснюється по лінії Міністерства оборони Італії, яке очолює Гвідо Кросетто.

Модель VCC-2 Camilino являє собою італійську модифікацію американського бронетранспортера M113A1. Машини обладнані посиленим бічним захистом і відкритою вежею. За даними Defence Express, раніше в Італії було модернізовано близько 1200 одиниць M113, проте наразі їх знято з озброєння. Останні машини були списані близько чотирьох років тому. У сховищах залишалося не більше 478 БТР, і тепер практично весь цей запас буде передано Україні.

Українська сторона вже має досвід експлуатації VCC-2 Camilino. З 2024 року вони надходили також у розпорядження Національної поліції. Однак експерти припускають, що не всі з переданих 400 машин виявляться в робочому стані. Деякі потребуватимуть значного ремонту, а частина, ймовірно, буде використовуватися як джерело запчастин.

Крім бронетехніки, Італія заявила про намір допомогти Києву у створенні супутникової системи спостереження, необхідної для координації операцій. Деталі цієї ініціативи поки не розкриваються.

БТР сімейства M113 також передавали Україні й раніше. Зокрема, восени 2024 року США включили подібні машини у військовий пакет на суму 250 млн доларів. Тоді рішення ухвалило Міністерство оборони США в рамках зусиль із підтримки України.

Черговий італійський транш підтверджує тенденцію Заходу передавати Києву не тільки сучасне озброєння, а й списану техніку, що перебуває в резерві. Незважаючи на вік машин, така допомога зберігає важливе значення, особливо з урахуванням потреб української армії в мобільних платформах для евакуації, логістики та вогневої підтримки.

Нагадаємо, у березні мер Мілана Беппе Сала під час багатотисячного мітингу в Римі на підтримку демократичних цінностей і проти авторитаризму сказав: "Україна має право боротися зі зброєю в руках проти агресора".

"Подобається нам це чи ні, це війна, і необхідно боротися на благо Європи", - підкреслив Сала, коментуючи свою позицію щодо підтримки України у війні проти Росії.

Мер Мілана також підкреслив, що боротьба за Україну має відбуватися так, як робили італійські партизани під час Другої світової війни.

Джерело: ZN,UA