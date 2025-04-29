Єврокомісар ЄС із оборони пояснив, чому Росія проти України в НАТО

Єврокомісар комісар Європейського Союзу з оборони і космосу Андрюс Кубілюс вважає, що Росія наполягає на відмові від вступу України в НАТО з однієї простої причини: це унеможливить домагання Росії на українські території та захоплення їх, від яких вона не збирається відмовлятися в осяжному майбутньому.

Про це Кубілюс написав у мережі Х.

«Росія вимагає «ніякого НАТО» для України. Не тому, що вони бояться антиросійського наступу НАТО з української території, а тому, що вони бояться, що НАТО захищатиме Україну від наступної агресії Росії. Відсутність НАТО для України полегшує Росії планування наступної агресії».

Нагадаємо, глава МЗС Росії Сергій Лавров, виступаючи на спеціальній сесії Анталійського дипломатичного форуму в Туреччині, похвалив президента США Дональда Трампа за позицію щодо вступу України до НАТО, назвавши його «першим західним лідером, який зрозумів, що втягування України в НАТО було помилкою».