США готові визнати Крим російським в угоді з Україною - Bloomberg

США готові визнати контроль Росії над українським Кримом у межах ширшої мирної угоди між Москвою та Києвом, незважаючи на те, що міжнародна спільнота відмовляється визнавати Крим російським, аби не легітимізувати незаконне захоплення чужих земель, а Україна категорично проти відмови від своїх територій, пише Bloomberg.

Крим був анексований Кремлем у 2014 році після військового вторгнення та проведення так званого "референдуму" під окупацією. Таке визнання, про яке вже неодноразово заявляли США, підриватиме міжнародне право та угоди, що забороняють зміну кордонів силою. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не погодиться на передачу українських територій Росії, зауважує видання.

Така поступка стала би значним досягненням для президента РФ Володимира Путіна, який давно домагається міжнародного визнання анексії Криму. Але поки що він відмовляється погодитися на запропоновану Трампом широку мирну угоду.

За словами джерел, остаточне рішення з цього питання ще не ухвалене, але неофіційна готовність вже заявлена.

Як нагадує Bloomberg, США представили союзникам у Парижі пропозиції щодо мирної угоди між Росією та Україною, які включають припинення бойових дій і поступове зняття санкцій з Москви у разі досягнення тривалого перемир’я. За словами співрозмовників агентства, пропозиція передбачає «заморожування» лінії фронту: більшість українських територій, які нині контролює Росія, повинна залишитись під її фактичним управлінням. Також з переговорів виключається перспектива членства України в НАТО, про що вже раніше говорив Трамп. Більші подробиці джерела не надали, посилаючись на конфіденційність обговорень.

Озвучені Трампом умови ще мають бути узгоджені з європейськими союзниками та Україною, яка, ймовірно, не погодиться на запропоновані поступки.

Один із американських чиновників зазначив, що пропозиції США поки не становлять остаточної угоди, а європейські союзники не готові визнавати окуповані території частиною Росії. За його словами, домовленості будуть можливі лише за умови припинення вогню, а також гарантій безпеки для України, які є ключовою умовою будь-якої угоди.

У п’ятницю Рубіо наголосив, що надання Україні гарантій безпеки — це «небезпідставна вимога», але поки що переговори не досягли належної конкретики. «Кожна суверенна держава на Землі має право на самозахист», — сказав він.

Зняття санкцій з Росії за продовження окупації українських територій може спричинити розбіжності серед союзників Києва. Щоб скасувати обмеження ЄС, включно з розморожуванням активів, потрібна згода всіх країн-членів.

Нагадаємо, Віткофф, який декілька разів зустрічався з Путіним, сказав, що ключ до загальної угоди полягає в «п’яти територіях». Росія наполягає, що в будь-якій домовленості має бути визнано її контроль над територіями, захопленими з 2014 року: Кримом і частинами Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.

Зеленський різко розкритикував Віткоффа за «просування російських наративів» й наголосив, що спецпредставник Трампа не має мандата обговорювати українські території, оскільки вони належать українському народові.

«Ми не ведемо перемовини про території до досягнення перемир’я», — заявив президент України. — «І ми ніколи не визнаємо українські землі російськими».