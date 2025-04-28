"Підтримати"
Тренди:
Новини
Китай захопив спірний риф поблизу військової бази Філіпін, але це був початок
Єврокомісар ЄС із оборони пояснив, чому Росія проти України в НАТО
У війні Росії проти України має бути встановлене 30-денне, а не 3-денне перемир'я - Келлог
Хто займе папський престол і стане новим понтифіком
В Ірані після вибуху в порту палає пожежа та продовжують гинути люди
У Казахстані заборонили ходу "Безсмертного полку"
Україна запросила Литву приєднатися до альянсу з протидії сексуальному насильству під час конфліктів
Білий дім прокоментував зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані
Зеленський і Трамп зустрілися на похороні папи Римського: перша розмова після лютневого конфлікту
США готові визнати Крим російським в угоді з Україною - Bloomberg
Небезпечне небо: чому Захід не поспішає пускати російські літаки
Індія не проти зайняти місце Росії на ринку озброєння
Наступний крок до миру: переговори щодо припинення війни продовжаться у Лондоні
Російська модель "антифашизму": від знищення міст до обурення через ізраїльського посла
Фіцо кидає виклик ЄС: прем’єр Словаччини хоче до Москви попри застереження
Всі новини
Політика / Європа / Війна

Україна запросила Литву приєднатися до альянсу з протидії сексуальному насильству під час конфліктів

23:14, 28 кві 2025
4
Версія для друку

 

Уповноважена уряду України з питань політики гендерної рівності Катерина Левченко закликала Литву приєднатися до очолюваного Києвом Міжнародного альянсу з протидії сексуальному насильству в умовах конфлікту. Про це вона заявила під час пресконференції у Сеймі Литви.

Альянс був створений у 2022 році під час міжнародної конференції в Лондоні. Нині до нього входять 19 держав, серед яких США, Китай, Велика Британія, Франція та Японія. У 2025 році Україна вперше виконує функції голови цієї ініціативи.

За словами Левченко, головування дає змогу просувати ключові пріоритети: оновлення нормативної бази, розвиток програм компенсації для жертв сексуального насильства та вивчення ефективних практик держав-учасниць для впровадження систем профілактики, реагування та допомоги.

Контекстом для заклику стали результати оприлюдненого у березні звіту ООН, у якому зазначено, що Росія вчинила злочини проти людяності під час війни в Україні, включно із систематичним сексуальним насильством щодо затриманих чоловіків як методом тортур.

Експертка литовської неурядової організації Lygių galimybių plėtros centras Маргарита Янкаускайте наголосила, що Україна, незважаючи на повномасштабну війну, у 2022 році ратифікувала Стамбульську конвенцію. Вона назвала це прикладом політичної волі, яка досі бракує Литві, що підписала документ ще 2013 року, але не ратифікувала його.

Конституційний суд Литви у 2023 році визнав, що конвенція не суперечить Конституції, однак уряд досі не включив її ратифікацію до програми. Натомість у планах — імплементація нової директиви ЄС щодо боротьби з насильством над жінками у національне законодавство.

Янкаускайте зазначила, що литовському суспільству варто вчитися в українців не лише у сфері оборони, а й у питанні наполегливості у захисті прав і свобод.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще