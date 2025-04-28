Україна запросила Литву приєднатися до альянсу з протидії сексуальному насильству під час конфліктів

Уповноважена уряду України з питань політики гендерної рівності Катерина Левченко закликала Литву приєднатися до очолюваного Києвом Міжнародного альянсу з протидії сексуальному насильству в умовах конфлікту. Про це вона заявила під час пресконференції у Сеймі Литви.

Альянс був створений у 2022 році під час міжнародної конференції в Лондоні. Нині до нього входять 19 держав, серед яких США, Китай, Велика Британія, Франція та Японія. У 2025 році Україна вперше виконує функції голови цієї ініціативи.

За словами Левченко, головування дає змогу просувати ключові пріоритети: оновлення нормативної бази, розвиток програм компенсації для жертв сексуального насильства та вивчення ефективних практик держав-учасниць для впровадження систем профілактики, реагування та допомоги.

Контекстом для заклику стали результати оприлюдненого у березні звіту ООН, у якому зазначено, що Росія вчинила злочини проти людяності під час війни в Україні, включно із систематичним сексуальним насильством щодо затриманих чоловіків як методом тортур.

Експертка литовської неурядової організації Lygių galimybių plėtros centras Маргарита Янкаускайте наголосила, що Україна, незважаючи на повномасштабну війну, у 2022 році ратифікувала Стамбульську конвенцію. Вона назвала це прикладом політичної волі, яка досі бракує Литві, що підписала документ ще 2013 року, але не ратифікувала його.

Конституційний суд Литви у 2023 році визнав, що конвенція не суперечить Конституції, однак уряд досі не включив її ратифікацію до програми. Натомість у планах — імплементація нової директиви ЄС щодо боротьби з насильством над жінками у національне законодавство.

Янкаускайте зазначила, що литовському суспільству варто вчитися в українців не лише у сфері оборони, а й у питанні наполегливості у захисті прав і свобод.