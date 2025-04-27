"Підтримати"
Тренди:
Новини
Китай захопив спірний риф поблизу військової бази Філіпін, але це був початок
Єврокомісар ЄС із оборони пояснив, чому Росія проти України в НАТО
У війні Росії проти України має бути встановлене 30-денне, а не 3-денне перемир'я - Келлог
Хто займе папський престол і стане новим понтифіком
В Ірані після вибуху в порту палає пожежа та продовжують гинути люди
У Казахстані заборонили ходу "Безсмертного полку"
Україна запросила Литву приєднатися до альянсу з протидії сексуальному насильству під час конфліктів
Білий дім прокоментував зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані
Зеленський і Трамп зустрілися на похороні папи Римського: перша розмова після лютневого конфлікту
США готові визнати Крим російським в угоді з Україною - Bloomberg
Небезпечне небо: чому Захід не поспішає пускати російські літаки
Індія не проти зайняти місце Росії на ринку озброєння
Наступний крок до миру: переговори щодо припинення війни продовжаться у Лондоні
Російська модель "антифашизму": від знищення міст до обурення через ізраїльського посла
Фіцо кидає виклик ЄС: прем’єр Словаччини хоче до Москви попри застереження
Всі новини
Політика / Війна / Головні новини

Білий дім прокоментував зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані

11:11, 27 кві 2025
9
Версія для друку

 

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели особисту зустріч у базиліці Святого Петра у Ватикані під час перебування в Римі на похороні Папи Франциска. Лідери намагалися активізувати мирні зусилля щодо припинення війни Росії проти України.

Про це пише Reuters.

Зустріч тривала близько 15 хвилин без участі радників. За даними Офісу Зеленського, переговори відбулися у довірчій атмосфері. "Це була дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо нам вдасться досягти спільних результатів", — зазначив Зеленський у своєму дописі в Telegram.

Предметом обговорення стали захист мирного населення, досягнення повного й безумовного припинення вогню та створення надійного механізму для запобігання новій агресії.

Комунікаційний директор Білого дому Стівен Ченг назвав переговори "дуже продуктивними" і повідомив, що деталі будуть оприлюднені пізніше.

Ця зустріч відбулася на тлі суттєвих розбіжностей між позицією Вашингтона та Києва. За даними документів, отриманих агентством Reuters, адміністрація Трампа пропонує юридично визнати Крим частиною Росії, що Україна та її європейські союзники вважають неприйнятним. Також триває суперечка щодо швидкості зняття санкцій із Росії, гарантій безпеки для України та можливих фінансових компенсацій.

Хоча особисті стосунки Трампа і Зеленського раніше були напруженими, обидва лідери нині зацікавлені у взаємодії: Трампу потрібна згода Києва для реалізації мирної ініціативи, тоді як Україна сподівається на допомогу США у пом'якшенні умов перемир'я з боку Москви.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще