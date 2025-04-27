Білий дім прокоментував зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели особисту зустріч у базиліці Святого Петра у Ватикані під час перебування в Римі на похороні Папи Франциска. Лідери намагалися активізувати мирні зусилля щодо припинення війни Росії проти України.

Про це пише Reuters.

Зустріч тривала близько 15 хвилин без участі радників. За даними Офісу Зеленського, переговори відбулися у довірчій атмосфері. "Це була дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо нам вдасться досягти спільних результатів", — зазначив Зеленський у своєму дописі в Telegram.

Предметом обговорення стали захист мирного населення, досягнення повного й безумовного припинення вогню та створення надійного механізму для запобігання новій агресії.

Комунікаційний директор Білого дому Стівен Ченг назвав переговори "дуже продуктивними" і повідомив, що деталі будуть оприлюднені пізніше.

Ця зустріч відбулася на тлі суттєвих розбіжностей між позицією Вашингтона та Києва. За даними документів, отриманих агентством Reuters, адміністрація Трампа пропонує юридично визнати Крим частиною Росії, що Україна та її європейські союзники вважають неприйнятним. Також триває суперечка щодо швидкості зняття санкцій із Росії, гарантій безпеки для України та можливих фінансових компенсацій.

Хоча особисті стосунки Трампа і Зеленського раніше були напруженими, обидва лідери нині зацікавлені у взаємодії: Трампу потрібна згода Києва для реалізації мирної ініціативи, тоді як Україна сподівається на допомогу США у пом'якшенні умов перемир'я з боку Москви.