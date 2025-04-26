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Зеленський і Трамп зустрілися на похороні папи Римського: перша розмова після лютневого конфлікту

12:12, 26 кві 2025
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У суботу, 26 квітня, Президент України Володимир Зеленський зустрілися з президентом Дональдом Трампом у Ватикані. Про це повідомив речник українського президента Сергій Никифоров у коментарі для "Суспільного". Це перша особиста розмова між лідерами після гучного конфлікту, що розгорівся наприкінці лютого у Вашингтоні.

За даними медіа, наразі обидва політики перебувають на площі Святого Петра, де відбувається траурна меса з приводу смерті Папи Франциска.

Як передає Sky News, Зеленський та Трамп мають намір після церемонії обговорити подальшу співпрацю. Напередодні Трамп підтвердив своє прибуття до Ватикану для перемовин з українським колегою.

Водночас видання The Times повідомляє, що Трамп готовий вийти з мирних переговорів уже наступного тижня, якщо домовленості не буде досягнуто. Раніше The Telegraph розкрила, що Київ підготував свої пропозиції до американського плану врегулювання конфлікту. Українська сторона висунула п’ять ключових вимог, зокрема – категоричну відмову визнавати анексований Крим частиною Російської Федерації.

Нагадаємо, світові ЗМІ оприлюднили так званий "мирний план" Трампа, у якому висуваються неприйнятні для України умови. Речник МЗС Георгій Тихий закликав ЗМІ не розповсюджувати неофіційну інформацію, наголосивши, що зазвичай справжні переговори відбуваються за закритими дверима, і витік інформації не завжди означає, що вона достовірна. Він попросив довіряти тільки офіційним джерелам у цій непростій справі.


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