Майже 40 країн можуть бойкотувати Олімпійські ігри через участь Росії та Білорусі

Близько 40 країн готують жорстку позицію проти участі РФ і Білорусі в Олімпійських іграх

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук повідомив, що 10 лютого відбудеться зустріч із постійною групою з близько 40 міністрів спорту з країн Європейського Союзу, а також з Британії, Австралії, Канади, Південної Кореї та Японії, які мають представити "сильну спільну позицію".

"Це, безумовно, буде жорстка позиція, яка буде проти участі представників Росії та Білорусі в Олімпійських іграх", - сказав міністр.

Відповідаючи на запитання про заяви України та Латвії щодо бойкоту майбутньої Олімпіади, він оцінив, що це "завжди найсильніша карта і остаточне рішення. Думаю, ці країни без вагань скористаються цим", - додав він.

Джерело: Ukraine NOW