У Білорусі лауреата Нобелівської премії засудили до 10 років ув'язнення

Білоруського лауреата Нобелівської премії миру засуджено до 10 років позбавлення волі

У п'ятницю білоруський суд засудив Алеся Бєляцького, який у жовтні отримав Нобелівську премію миру за десятиліття захисту прав людини в Білорусі, до 10 років позбавлення волі, повідомляє група "Весна", яку він допоміг заснувати.

Бєляцький був стовпом правозахисного руху у Східній Європі з кінця 1980-х років, коли Білорусь була частиною Радянського Союзу.

Процес над Бєляцьким став першим в історії судом над чинним Нобелівським лауреатом.

Алесь Бєляцький із 1996 року був головою правозахисного центру «Вясна». У 2003 правозахисний центр був позбавлений державної реєстрації речових рішенням Верховного суду Білорусі. У 2007 році Комітет з прав людини ООН визнав ліквідацію правозахисного центру «Вясна» порушенням свободи асоціації членів організації та рекомендував поновити у правах Бєляцького та колег.

Бєляцький раніше був двічі висунутий на Нобелівську премію миру: у 2006 та 2007 роках. У 2011 році він був удостоєний Премії Свободи Атлантичної Ради США.

2011 року проти Бєляцького було заведено кримінальну справу нібито за приховування доходів в особливо великому розмірі. Він був засуджений до 4,5 років колонії.

Нині Бєляцькому 60 років. Його колеги з правозахисної організації «Вясна» також отримали реальні терміни. Валентина Стефановича засуджено до дев'яти років колонії, Володимира Лабковича — до семи років, Дмитра Соловйова, якого судили заочно — до восьми років.

Джерело: NYtimes