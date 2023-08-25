Правительство расширило список препаратов в списке основных лекарственных средств

Решением правительства расширен перечень препаратов, которые входят в Национальный перечень основных лекарственных средств. Это означает, что теперь их можно будет получить бесплатно во время лечения.

Об этом сообщает Минздрав.

Согласно правительственному решению, расширили перечень лекарственных средств, которые входят в Национальный перечень основных лекарственных средств. В него добавили противовирусный препарат «Валганцикловир» и «Дапаглифлозин», который применяется для лечения сердечной недостаточности.

Были также внесены изменения в формы дозирования препаратов «Эверолимус» и «Омепразол».

Национальный перечень основных лекарственных средств содержит перечень безопасных и эффективных лекарственных средств для лечения наиболее распространенных заболеваний в Украине. Это означает, что пациенты имеют право на доступ к этим лекарствам бесплатно во время лечения в медицинских учреждениях. Определение перечня лекарств, подлежащих компенсации в рамках государственных гарантий медицинского обслуживания населения, происходит Министерством здравоохранения.

На данный момент Нацперечень включает 411 лекарственных средств, в том числе 72 препарата инсулина, 9 комбинированных лекарственных средств и 23 медицинских изделия.