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Війна / Росія / Кривий Ріг

У Кривому Розі від російського ракетного удару по житловому будинку загинули люди

23:16, 12 бер 2024
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Російський удар по Кривому Рогу забрав життя 3 людей, кількість жертв все ще встановлюється; пошуково-рятувальна операція завершена, врятовано 9 мешканців.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію, кількість постраждалих ще уточнюється.

Надзвичайники обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували дев'ятьох тамтешніх мешканців. російська атака забрала життя трьох людей. Мої щирі співчуття рідним загиблих.  Кількість постраждалих ще уточнюється, - повідомив Лисак.

За його словами, розгорнуті кілька пунктів незламності. З людьми, які стали свідками ворожої атаки, працюють психологи. По допомогу до них вже звернулися понад 30 містян.

У Кривому Розі в результаті удару рф кількість постраждалих зросла до 48: серед них 10 дітей12 березня 2024, 19:07 • 13854 перегляди

У той же час, у ДСНС повідомили, що у результаті удару рф по Кривому Рогу руйнувань зазнали два житлові будинки в різних районах. У будинках виникли пожежі, які ліквідували працівники ДСНС.

Зафіксовані руйнування даху, стін і балконів, у квартирах вибиті вікна, пошкоджений автомобіль.

 Джерело УНН


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