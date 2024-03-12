У Кривому Розі від російського ракетного удару по житловому будинку загинули люди

Російський удар по Кривому Рогу забрав життя 3 людей, кількість жертв все ще встановлюється; пошуково-рятувальна операція завершена, врятовано 9 мешканців.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що у Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію, кількість постраждалих ще уточнюється.
За його словами, розгорнуті кілька пунктів незламності. З людьми, які стали свідками ворожої атаки, працюють психологи. По допомогу до них вже звернулися понад 30 містян.
У Кривому Розі в результаті удару рф кількість постраждалих зросла до 48: серед них 10 дітей12 березня 2024, 19:07 • 13854 перегляди
У той же час, у ДСНС повідомили, що у результаті удару рф по Кривому Рогу руйнувань зазнали два житлові будинки в різних районах. У будинках виникли пожежі, які ліквідували працівники ДСНС.
Зафіксовані руйнування даху, стін і балконів, у квартирах вибиті вікна, пошкоджений автомобіль.
Джерело УНН