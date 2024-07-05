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Сім'ю заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла вдалося вивезти з окупованого Криму

23:50, 05 лип 2024
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Сімʼя заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла, який повернувся з російського полону, покинула окупований Крим.

Дружина Джеляла Левіза та їхні четверо дітей виїхали на підконтрольну Україні територію і прямують до Києва, сказав чоловік.

Колишній політв'язень побачить рідних вперше за три роки.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також підтвердив інформацію про приїзд сім'ї Нарімана Джеляла.

Чубаров написав, що всі заходи, вжиті з метою безпеки членів сім'ї Джеляла, залишилися позаду.

"З завтрашнього ранку Наріман планує насамперед особисто зв'язатися з тими журналістами, які направили йому у ці дні запити на спілкування", – додав голова Меджлісу.

 Наріман Джелял був у полоні з 2021 року, а 28 червня 2024 року – повернувся з російських катівень разом із 9 іншими цивільними.

Серед них – священники Греко-католицької церкви Богдан Гелета та Іван Левицький, які чинили опір окупації в Бердянську, а також Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні з 2017-2018 років.

Наріман Джелял розповів, що у неволі йому найважче було пережити приниження і несправедливість.

Джерело: Українська правда


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