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Масована ракетна атака по Україні напередодні саміту НАТО - чи світ не бачить?

12:27, 08 лип 2024
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Сьогодні чергового нищівного удару по Україні зазнали Київ, Кривий Ріг, Дніпро... На цей час відомо про понад двадцять загиблих та безліч поранених. 

Ракетного удару зазнала дитяча лікарня Охматдит у Києві. Зараз розбирають завали - під ними хворі діти, лікарі, батьки - вони були в укритті, коли було здійснено ракетний удар.

Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей.

Лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди.

Російські війська вдень у понеділок, 8 липня, завдали повторного ракетного удару по Києву. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру у Дніпровському районі, інформує Київська міська військова адміністрація.

Російські окупанти під час масованої атаки у понеділок, 8 липня, завдали удару по Дніпру. Є поранені, пошкоджено багатоповерхівку, підприємство та СТО, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Кривому Розі через обстріли РФ, за попередньою інформацією, 10 людей загинули та ще 31 житель постраждав. Пошкоджено промислове підприємство. 

8 липня, під час масованої атаки військ РФ по Україні постраждала Покровська громада Донецької області, зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Російські ракети влучили у підприємство. Унаслідок цього на його території троє чоловіків загинули. Під обстріли росіян потрапили й інші громади області. Нині інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить.

Пам'ятайте і те, що у Росії (зокрема, один з рупорів Путіна Марков) визнали, що удар був зроблений спеціально по лікарні. 

На момент масованого ракетного удару Росії президент Зеленський вже виїхав на саміт НАТО у Вашінгтоні. Між тим, у Радбезі ООН зараз головує країна-терорист Росія. 

За повідомленнями ЗМІ


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