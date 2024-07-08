Масована ракетна атака по Україні напередодні саміту НАТО - чи світ не бачить?

Сьогодні чергового нищівного удару по Україні зазнали Київ, Кривий Ріг, Дніпро... На цей час відомо про понад двадцять загиблих та безліч поранених.

Ракетного удару зазнала дитяча лікарня Охматдит у Києві. Зараз розбирають завали - під ними хворі діти, лікарі, батьки - вони були в укритті, коли було здійснено ракетний удар.

Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей.

Лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди.

Російські війська вдень у понеділок, 8 липня, завдали повторного ракетного удару по Києву. Унаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру у Дніпровському районі, інформує Київська міська військова адміністрація.

Російські окупанти під час масованої атаки у понеділок, 8 липня, завдали удару по Дніпру. Є поранені, пошкоджено багатоповерхівку, підприємство та СТО, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Кривому Розі через обстріли РФ, за попередньою інформацією, 10 людей загинули та ще 31 житель постраждав. Пошкоджено промислове підприємство.

8 липня, під час масованої атаки військ РФ по Україні постраждала Покровська громада Донецької області, зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Російські ракети влучили у підприємство. Унаслідок цього на його території троє чоловіків загинули. Під обстріли росіян потрапили й інші громади області. Нині інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить.

Пам'ятайте і те, що у Росії (зокрема, один з рупорів Путіна Марков) визнали, що удар був зроблений спеціально по лікарні.

На момент масованого ракетного удару Росії президент Зеленський вже виїхав на саміт НАТО у Вашінгтоні. Між тим, у Радбезі ООН зараз головує країна-терорист Росія.

За повідомленнями ЗМІ