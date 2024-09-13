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Який курс долару і відсоток інфляції закладено в проєкт Держбюджету-2025

22:40, 13 вер 2024
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У проєкт Держбюджету-2025, який обговорюється в Верховній Раді, заклали курс гривні - 45 грн/долар, а інфляцію на рівні 9,5%. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Курс гривні, який закладений в Бюджеті на наступний рік, 45 грн/долар. Інфляція на наступний рік закладається +9,5%. Зростання ВВП очікується в наступному році менше ніж в цьому, лише +2,7% - повідомив Железняк у Телеграм.

Крім того, нардеп оприлюднив економічні показники, зазначені в статті про проект Державного бюджету України на 2025 рік:

1. Доходи загального фонду (без офіційних трансфертів і грантів): 2007,4 млрд грн.

2. Видатки загального фонду: 3643,6 млрд грн.

3. Фінансовий ресурс на сектор безпеки та оборони: 2223 млрд грн (26,3% від ВВП).

4. Підтримка соціально незахищених громадян: 419,2 млрд грн.

- Пенсійний фонд: 237,9 млрд грн.

- Допомога малозабезпеченим сім'ям та особам у складних життєвих обставинах: 127,9 млрд грн.

- Виплата пільг і субсидій: 42,3 млрд грн.

5. Охорона здоров'я: 210,7 млрд грн.

6. Освіта: 169,3 млрд грн.

7. Культура та інформаційний простір: 9,6 млрд грн.

8. Цифрова трансформація: 4,0 млрд грн.

9. Наукові дослідження: 14,0 млрд грн.

10. Фонд розвитку підприємництва: 18 млрд грн (пільгові кредити за програмою "5-7-9%").

11. Гранти для бізнесу: 1,4 млрд грн.

12. Підтримка регіонів: 12,2 млрд грн (субвенція на компенсацію різниці в тарифах).

13. Забезпечення житлом громадян: 9,4 млрд грн.

14. Гуманітарне розмінування земель: 1 млрд грн.

15. Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації: 1,75 млрд грн.

16. Дотація місцевим бюджетам: 51,2 млрд грн.

17. Резервний фонд: 43,9 млрд грн.

18. Зовнішні запозичення: 1658,4 млрд грн.

19. Внутрішні запозичення: 579,2 млрд грн.

20. Дефіцит держбюджету: 19,4% від ВВП.


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