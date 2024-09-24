Українські медзаклади отримають сучасне обладнання від Японії на 30 мільйонів доларів

Японія надає українським лікарням сучасне обладнання на 30 мільйонів доларів!

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

В рамках першого етапу грантової угоди між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та Україною, медзаклади вже отримали дев’ять апаратів МРТ, один комп’ютерний томограф і два нейрохірургічні мікроскопи загальною вартістю понад 21 мільйон доларів.

Під час передачі одного з апаратів МРТ для Інституту серця міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та Посол Японії Кунінорі Мацуда обговорили подальшу співпрацю.

У рамках другої фази українські лікарні отримають 18 нейрохірургічних мікроскопів, з яких 8 вже працюють, а решта буде встановлена протягом тижня.

Також лікарні отримають 20 автомобілів для первинної допомоги та 10 ендоскопів.