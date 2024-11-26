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У Києві НАН України презентувала збірник «Народні пісні Кіровоградщини»

18:41, 26 лис 2024
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Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського НАН України презентував книгу «Народні пісні Кіровоградщини». 

До видання увійшло близько тисячі автентичних пісень, записаних волонтерками етнографічного проєкту «Баба Єлька» під час експедицій Кіровоградщиною, а також твори, зібрані іншими фольклористами, які працювали в цьому регіоні в різні роки.

Як розповіла «Гречці» співзасновниця громадської організації «Баба Єлька» Світлана Буланова, упорядницею збірника стала докторка мистецтвознавства та провідна наукова співробітниця Інституту Людмила Єфремова.

«Ми передавали їй матеріали, зібрані під час експедицій: аудіо- та відеозаписи, розшифровані тексти пісень із паспортизацією кожного твору. Людмила Єфремова їх опрацьовувала, класифікувала і записувала кожну пісню в нотах», — зазначила Світлана Буланова.

За останні роки спільна робота дозволила опрацювати близько 1500 пісенних творів, зібраних командою під час експедицій у 124 селах Кіровоградської області з 2018 по 2024 рік.

«Чимала частина цих пісень увійшла до книги “Народні пісні Кіровоградщини” (з колекцій збирачів фольклору), яку нещодавно видала Національна академія наук України», — додала вона.

У виданні представлені твори, що належать до календарної та родинної обрядовості, ліричні пісні різних жанрів, дитячий фольклор, сороміцькі пісні тощо.

Світлана Буланова підкреслила, що діяльність «Баби Єльки» триває: команда продовжує експедиції та запис нових пісень. Також зараз ведеться робота над збірником «Тисяча пісень Баби Єльки» у співпраці з USAID у рамках проєкту «Стань агентом Баби Єльки».

Джерело: Гречка


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