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Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання та послуг для винищувачів F-16 на $310 млн

00:00, 03 травень 2025
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Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для підготовки та обслуговування винищувачів F-16 на загальну суму до 310,5 мільйона доларів. Агентство співпраці в сфері оборонної безпеки поінформувало Конгрес відповідно до чинної процедури.

Про це повідомляється на сайті Держдепу США.

Згідно з офіційним запитом уряду України, передбачається постачання неозброєних компонентів і послуг, зокрема модифікацій літаків, навчання персоналу, запасних частин, витратних матеріалів, обладнання для наземного обслуговування, програмного забезпечення, технічної документації, інженерної та логістичної підтримки. Очікується, що Україна зможе повністю інтегрувати ці засоби в збройні сили без складнощів.

Зазначена угода спрямована на підтримку зовнішньополітичних цілей і національної безпеки США через зміцнення обороноздатності союзної держави, яка відіграє стабілізуючу роль у Європі. Продаж має сприяти підготовці українських пілотів, розширити взаємосумісність з ВПС США, а також підтримати міжнародні ініціативи щодо створення та розвитку програми F-16 в Україні.

Угода не змінить базовий військовий баланс у регіоні та не потребуватиме розміщення додаткового американського персоналу на території України. Продаж не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Основними підрядниками виступають Valiant Integrated Services, Top Aces Corporation, Lockheed Martin Aeronautics, Pratt and Whitney, Snap-on, BAE Systems, AAR Corporation та Comsetra. Уряд США наразі не має інформації щодо наявності компенсаційних домовленостей, можливість яких залежатиме від переговорів між українською стороною та підрядниками.

Фінальна вартість залежатиме від точних потреб, бюджетних обмежень та умов підписаної угоди.


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