У Казахстані заборонили ходу "Безсмертного полку"

У Казахстані розгоряється скандал довкола проведення акції «Безсмертний полк». Традиція вийти на вулиці з портретами родичів або фронтовиків, що загинули під час Другої світової війни, була започаткована в Росії для підсилення патріотичних настроїв. Згодом акція поширилася на частину країн пострадянського простору.

Однак останніми роками її репутація зазнала суттєвих втрат через асоціацію з політикою Кремля. У багатьох державах «Безсмертний полк» стали сприймати як прояв підтримки мілітаристських настроїв і агресії Росії проти України. Незважаючи на це, частина громадських активістів у Казахстані наполягає на проведенні ходи 9 травня.

Про це пише Радіо Азаттик (Радіо Свобода).

Казахстанські органи влади відмовляють організаторам акцій, посилаючись на брак вільних майданчиків у містах. Водночас попереджають: спроби самовільної ходи з портретами вулицями будуть розцінюватися як несанкціоновані мітинги, що можуть призвести до затримань, штрафів або арештів.

Учасники руху з Алмати вже звернулися до президента Касима-Жомарта Токаєва з відкритим відеозверненням. Вони заявили, що є «спадкоємцями перемоги» й не бачать нічого протизаконного в радянській символіці. За їх словами, проявити патріотичні почуття в день 80-річчя перемоги — їхнє право.

У минулі роки в Казахстані проводили ходи «Безсмертного полку» у великих містах, включно з Алмати та Астаною. Однак цього року акіматами оголошено про відсутність дозволів на проведення таких заходів у більшості населених пунктів.

У Павлодарі та Костанаї мешканцям запропонували інший формат: розміщення фотографій фронтовиків на LED-екранах і в онлайн-просторі. Це рішення пояснюють зростанням суспільної напруги навколо теми.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року ставлення багатьох казахстанців до подібних акцій змінилося. Громадський активіст із Алмати Альнур Ільяшев зазначає, що сучасна війна демонструє, як минулі подвиги можуть використовуватися для створення реваншистських наративів.

Крім того, з’явилися повідомлення, що в Петропавловську група людей, які називають себе волонтерами, вербує учасників для маршу «Безсмертного полку». За участь обіцяють плату в російських рублях і безпеку, стверджуючи, що акція погоджена офіційно.

Ця інформація викликала хвилю критики. Зокрема, видання Pravo.kz звернуло увагу на один із рекламних банерів, де стверджується, що «росіяни зламали хребет фашизму». При цьому немає згадки про спільний внесок народів СРСР у перемогу у Другій світовій війні, що сприймається як перекручення історії.

У 2022 році в Казахстані ходи «Безсмертного полку» вже проходили без георгіївських стрічок і символіки, що асоціюється з російською агресією, включно з літерою Z.

Акімат Північноказахстанської області повідомив, що в регіоні на 9 травня проведення таких заходів не заплановано. Невдовзі після цього оголошення зникли з інформаційних каналів.

Російські політики неодноразово висловлювали обурення відмовою Казахстану проводити військові паради на 9 травня. Незважаючи на критику, в Астані все ж відбудеться проїзд військової техніки на головній площі міста.