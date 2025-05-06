У Німеччині парламент обрав нового канцлера - вже сформовано уряд

Німецький парламент з другої спроби підтримав кандидатуру лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца на посаду канцлера Німеччини. За нього проголосували 325 депутатів з 316 необхідних, пишуть Bloomberg та Spiegel.

Проти кандидатури Мерца проголосували 289 депутатів. Політик вже склав присягу і сформував уряд.. Завтра у нього заплановані візити у Париж та Варшаву, де він має надіслати сигнал європейської єдності.

Нагадаємо, спочатку у вівторок за Мерца проголосували лише 310 депутатів з 316 необхідних, хоча його коаліція має разом 328 місць. Цей випадок став першим в історії Німеччини з часів Другої світової війни, чому пораділа ультраправа "Альтернатива для Німеччини". У політсилі заявили, що це "показує слабкий фундамент, на якому побудована коаліція". Хто саме проголосував проти, поки що невідомо.

Раніше експосол у Німеччині Андрій Мельник висловлював думку, що за Мерца ФРН може стати головним партнером України. За його словами, новий лідер Німеччини мислить історичними категоріями.

Джерело: ZN,UA