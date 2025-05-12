Закон про ратифікацію угоди про копалини з урядом США підписано президентом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з урядом США щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Відомий як «Угода про корисні копалини», документ визначає формат стратегічного партнерства у сфері надрокористування та залучення інвестицій у критичні галузі.

Про підписання закону повідомляється 12 травня на сайті Верховної Ради.

Парламент ухвалив законопроєкт 8 травня. За нього проголосували 338 депутатів. Угода передбачає рівноправне співробітництво між Україною та США, не створює боргових зобов’язань для української сторони та передбачає додаткові інвестиції з американського боку.

Фонд формуватиметься, зокрема, за рахунок 50% доходів від нових ліцензій у галузі критичних матеріалів, нафти та газу. Попри іноземну участь, повна власність і контроль над ресурсами залишаються за Україною. Юридично фонд буде зареєстровано у США, проте банківський рахунок відкриють в Україні — у гривні.

Документ не має строку дії, але через десять років сторони зможуть його переглянути або припинити. У додатку до угоди міститься перелік 57 видів мінералів і корисних копалин, які охоплює співпраця. Решта надр та інфраструктура України не підпадають під її дію — відповідні пункти були виключені під час переговорів.

Міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що фонд може розпочати роботу вже через місяць або півтора після завершення всіх процедур.