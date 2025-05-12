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Рада ІКАО в Монреалі визнала Росію винною в катастрофі рейсу MH17 у 2014 році

23:06, 12 травень 2025
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Рада Міжнародної організації цивільної авіації (Рада ІКАО) в понеділок постановила в Монреалі, що Російська Федерація несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 і тим самим порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію. Рада ІКАО ухвалила це рішення у справі, яку Нідерланди та Австралія подали проти Російської Федерації у 2022 році за катастрофу рейсу MH17 17 липня 2014 року. Нідерланди та Австралія виступають за це рішення.

Про це повідомила пресслужба уряду Нідерландів у понеділок, 12 травня.

 Міністр закордонних справ Вельдкамп: "Я задоволений рішенням Ради ІКАО, перш за все, для родичів жертв рейсу MH17. Рішення не може забрати їхнє горе і страждання, але це важливий крок до пошуку істини, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Крім того, це рішення посилає чіткий сигнал міжнародній спільноті про те, що держави не можуть порушувати міжнародне право без його наслідків".

Найближчими тижнями Рада ІКАО розгляне питання про те, як має відбутися відшкодування збитків. Нідерланди та Австралія просять Раду ІКАО накласти на Російську Федерацію переговори з Нідерландами та Австралією і супроводжувати цей процес. Останні для забезпечення того, щоб переговори велися сумлінно, відповідно до встановлених термінів і фактично приведуть до результатів.

Є 193 країни, пов'язані з ІКАО, спеціалізованою установою ООН. Згідно з Чиказькою конвенцією, цим державам не дозволяється застосовувати зброю проти цивільних повітряних суден у польотах. Рада ІКАО може оцінити, чи порушили країни Чиказьку конвенцію.

Рішення було винесено в понеділок голосуванням членів Ради ІКАО. Переважна більшість членів ради підтримали позицію Нідерландів та Австралії.

Нагадаємо, Нагадаємо, у липні 2014 року в небі над тимчасово окупованою частиною Донецької області було збито пасажирський Boeing 777 Malaysia Airlines, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинули всі 298 осіб на борту.

У листопаді 2022 року Окружний суд Гааги заочно засудив до довічного ув'язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом і доручив забезпечити їхній арешт.

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала «ДНР» під час збиття лайнера MH17.


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