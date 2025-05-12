Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025 - де його побачити в Україні

У вівторок, 13 травня, у швейцарському місті Базель розпочнеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025».

Початок за Києвом припадає на 22:00. На телебаченні його транслюватиме Суспільне Культура, а онлайн — «Суспільне Культура», «Суспільне Євробачення» та «Євробачення Україна».

Українську трансляцію супроводжуватиме переклад жестовою мовою. За годину до початку, о 21:00, на «Суспільне Культура» стартує проєкт про залаштунки «Передшоу. Пісенний конкурс «Євробачення-2025». Український гурт Ziferblat виступить під п’ятим номером.

«З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. № 5 — чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу», — зазначили учасники Ziferblat після жеребкування.

Черга виступів на першому півфіналі «Євробачення-2025» 13 травня 2025 року

Результати жеребкування з офіційного ресурсу «Євробачення» Eurovisionworld:

Ісландія;

Польща;

Словенія;

Естонія;

Україна;

Швеція;

Португалія;

Норвегія;

Бельгія;

Азербайджан;

Сан-Марино;

Албанія;

Нідерланди;

Хорватія;

Кіпр.

Крім цього, шість країн, які автоматично проходять до фіналу, виступлять поза конкурсом на півфіналах — за них не можна буде голосувати. У першому півфіналі будуть представлені: Іспанія (після №4), Італія (після №9), Швейцарія (після №14). Під час другого півфіналу виступлять Велика Британія, Франція та Німеччина.

Другий півфінал анонсовано на 15 травня. Усього 37 країн взяли участь у відборі. З них 32-і виступлять у двох півфіналах. На Гранд-фінал «Євробачення-2025» у суботу, 17 травня, потраплять 20 переможців попереднього етапу.

Джерело: ZN,UA