Перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2025 - де його побачити в Україні

У вівторок, 13 травня, у швейцарському місті Базель розпочнеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення-2025».
Початок за Києвом припадає на 22:00. На телебаченні його транслюватиме Суспільне Культура, а онлайн — «Суспільне Культура», «Суспільне Євробачення» та «Євробачення Україна».
Українську трансляцію супроводжуватиме переклад жестовою мовою. За годину до початку, о 21:00, на «Суспільне Культура» стартує проєкт про залаштунки «Передшоу. Пісенний конкурс «Євробачення-2025». Український гурт Ziferblat виступить під п’ятим номером.
«З нетерпінням чекаємо на нашу першу велику зустріч у Базелі. № 5 — чудовий порядковий номер: не на самому початку й не в кінці. Для нас це ідеальна золота середина, яка, сподіваємось, відкриє шлях до фіналу», — зазначили учасники Ziferblat після жеребкування.
Черга виступів на першому півфіналі «Євробачення-2025» 13 травня 2025 року
Результати жеребкування з офіційного ресурсу «Євробачення» Eurovisionworld:
Ісландія;
Польща;
Словенія;
Естонія;
Україна;
Швеція;
Португалія;
Норвегія;
Бельгія;
Азербайджан;
Сан-Марино;
Албанія;
Нідерланди;
Хорватія;
Кіпр.
Крім цього, шість країн, які автоматично проходять до фіналу, виступлять поза конкурсом на півфіналах — за них не можна буде голосувати. У першому півфіналі будуть представлені: Іспанія (після №4), Італія (після №9), Швейцарія (після №14). Під час другого півфіналу виступлять Велика Британія, Франція та Німеччина.
Другий півфінал анонсовано на 15 травня. Усього 37 країн взяли участь у відборі. З них 32-і виступлять у двох півфіналах. На Гранд-фінал «Євробачення-2025» у суботу, 17 травня, потраплять 20 переможців попереднього етапу.
Джерело: ZN,UA