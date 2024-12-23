Став відомий склад журі на нацвідборі на Євробачення-2025

Після завершення голосування у додатку Дія, яке стартувало минулого тижня, стали відомі імена суддів Нацвідбору на Євробачення-2025.

Переможницею голосування стала українська співачка Джамала, яка набрала 35% голосів (156 тисяч користувачів). Джамала - переможниця Євробачення-2016, лауреатка Шевченківської премії, володарка нагороди WIBA 2022 і одна з трійки найпопулярніших світових музикантів за версією Spotify Equire 2023.

На другому місці опинився лідер гурту Без Обмежень Сергій Танчинець із майже 20,5% голосів (89,5 тисяч).

Третє місце зайняла представниця України на Євробаченні-2021, фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко. Її підтримали майже 12% голосів (52 750 користувачів).

Хто ще боровся за місце в журі:

Саундпродюсер і учасник TVORCHI Андрій Гуцуляк;

Лідер інді-поп гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін;

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк;

Радіоведуча та програмна директорка радіо П'ятниця Анна Свиридова;

Кінорежисерка Катя Царик;

Засновник проєкту Pianoбой і музичний продюсер Нацвідбору 2022–2023 Дмитро Шуров.

Тим, хто посів перші три місця, запропонують підписати угоди на участь у журі. Якщо хтось із них відмовиться, місце в суддівській трійці займе наступний у рейтингу за кількістю голосів.

Джерело: УНН