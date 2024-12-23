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Культура / Музика

Став відомий склад журі на нацвідборі на Євробачення-2025

18:34, 23 гру 2024
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Після завершення голосування у додатку Дія, яке стартувало минулого тижня, стали відомі імена суддів Нацвідбору на Євробачення-2025.

Переможницею голосування стала українська співачка Джамала, яка набрала 35% голосів (156 тисяч користувачів). Джамала - переможниця Євробачення-2016, лауреатка Шевченківської премії, володарка нагороди WIBA 2022 і одна з трійки найпопулярніших світових музикантів за версією Spotify Equire 2023.

На другому місці опинився лідер гурту Без Обмежень Сергій Танчинець із майже 20,5% голосів (89,5 тисяч).

Третє місце зайняла представниця України на Євробаченні-2021, фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко. Її підтримали майже 12% голосів (52 750 користувачів).

Хто ще боровся за місце в журі:

Саундпродюсер і учасник TVORCHI Андрій Гуцуляк;
Лідер інді-поп гурту Latexfauna Дмитро Зезюлін;
Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк;
Радіоведуча та програмна директорка радіо П'ятниця Анна Свиридова;
Кінорежисерка Катя Царик;
Засновник проєкту Pianoбой і музичний продюсер Нацвідбору 2022–2023 Дмитро Шуров.
Тим, хто посів перші три місця, запропонують підписати угоди на участь у журі. Якщо хтось із них відмовиться, місце в суддівській трійці займе наступний у рейтингу за кількістю голосів.

Джерело: УНН


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