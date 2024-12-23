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Бізнес / Суспільство

Укрпошта з наступного року вводить нові тарифи

16:03, 23 гру 2024
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З 1 січня 2025 року Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок. Як повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, це будуть перші в історії підприємства тарифи, які не залежатимуть від ваги, а тільки від об'єму посилки.

"Вперше в історії Укрпошти (а скоріш за все й України) ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Так – повністю. Тож в нас будуть «невагомі» тарифи   Тариф буде залажати виключно від об’єму. Як це відбувається у лідерів світового ринку, таких як FedEx чи UPS. Увага – не від об’ємної ваги, а лише від об’єму" -, написав гендиректор Укрпошти у Фейсбуці.

Він запевняє, що такі тарифи мають великі переваги. Які саме?

 "Доступність. Так, ми переглянули частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін, а решта залишаються найдоступнішими на ринку і дають вибір клієнту, що саме йому чи їй потрібно: кому треба швидше, зможе відправити тарифом «Пріоритетний», а кому треба заощадити (аж до 50%+ до цін конкурентів),може скористатись тарифом «Базовий»".

  Зручність. Не знаю, як у Вас, а в мене дома немає вагів. Більш того, я постійно чую, як змінюється вага на посилку після додання пакувального матеріалу і т.і. та як зростає ціна. Тепер в нас всього цього не буде. Ціна фіксована і її легко порахувати з нашими коробками (ціни на які будуть вдвічі дешевші за конкурентів, а пакети безкоштовно) або своїми, тут Вам треба буде лише лінійка. Думаю, вона у Вас точно є.

  Чесність. Часто бачу в коментарях в соцмережах або роликах в Інсті та ТікТоці невдоволення клієнтів, які мають за посилку в 3 кг платити як за 10 або за посилку в 11 кг платити як за 30 кг. Тож, по-перше, в нас не буде кг, а по -друге, в нас буде 8 розмірів по тарифам. Тож платите лише за той об’єм, який відправляєте.", - пише Смілянський.

Але вагу при відправленні все одно вказуватимуть - для контроля цілісності посилки, простіше, щоб нічого не вкрали. Для того, щоб використовувати вагу в операційних процесах, і більш важка посилка не потрапила на крихку і менш важку.

Ці зміни пов’язані з тим, що Укрпошта закінчує перехід на 100% сортування посилок роботизованими лініями, вважається. що і доставка, і якість доставки буде значно кращою. А щоб це сталось швидше – підприємство для того і переходить на стандартизоване упакування. 

Чи можна відправити щось нестандартне? Можна. Але треба буде доплатити 50 гривень за ручну обробку відправлення.
Трохи детальніше про тарифи, новий мобільний застосунок, програму лояльності для клієнтів і ще про багато нового та цікавого "Укрпошта" обіцяє розповісти згодом. 


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