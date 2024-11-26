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Культура / Арт та дизайн

Оприлюднено імена художників, які змагаються за премію ім. М. Дерегуса у номінації "Живопис"

17:23, 26 лис 2024
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Держмистецтв оприлюднило імена цьогорічних претендентів на премію, що присуджується художникам у номінації «живопис» за визначні твори (цикл творів), що відзначаються високим професіоналізмом виконання.

Протягом двох місяців українські митці мали змогу надіслати до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти заявки на отримання вказаної премії.

Наразі ж називаємо імена претендентів та назви робіт, що номінуються на премію імені М.Г. Дерегуса у 2024 році:

  1. Бабій Михайло – роботи із серії творів: «Моє життя»: «Той хто долає шлях», «Володимир Івасюк», «Автопортрет в цифровому оточенні», «Серпнева Вінниця», «А я на морі», «Вечірні шахи», «Гусак», «Коли забуті тіні оживають»;
  2. Борозенець Софія – твір «Ніколи знову?»;
  3. Брітцев Олександр – триптих «Ментальне сприйняття коду всесвіту»;
  4. Грищук Іван – серія творів: «Азовська Мадонна», «Мамина ніч», «Козак Іван Забабаха», «Молитва», «Копання криниці»;
  5. Жуленко Роман – серія робіт: «Моє місто», «Тепер в небі тільки птахи», «Скіфи», «Автопортрет», «Радіовежа», «Школа Бойчука»;
  6. Мігрін Михайло – твір «Добро і зло»;
  7. Непомнящий Володимир – цикл творів «Україна живе в піснях та картинах»;
  8. Ніколаєвський Олександр – цикл творів «Дробина до неба»;
  9. Сав’юк Ювеналій – твори «Наша дума, наша пісня. Не вмре, не загине», «Рання осінь», «На межі раю та землі », «Мелодія романтизму», «Контражур», «Натюрморт. Діана», «Спросоння»;
  10. Серебряков Андрій – цикл творів «Героїчний літопис України»;
  11. Яцків Любов – іконостас у храмі Святої Софії – Премудрості Божої при Українському католицькому університеті.

Про результати засідання Комітету з присудження імені М.Г. Дерегуса Держмистецтв повідомить окремо на офіційному веб-сайті та сторінках у соціальних мережах.


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