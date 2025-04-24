Небезпечне небо: чому Захід не поспішає пускати російські літаки

Росія домагається відкриття американського неба для своїх авіакомпаній у рамках можливої угоди про припинення вогню з Україною. Однак без підтримки Євросоюзу ця ініціатива малореалістична. Санкції ЄС, як і раніше, діють, включно із забороною на польоти російських літаків через європейський повітряний простір.

Про це пише Politico.

Представник Єврокомісії наголосив не лише на політичних, а й на серйозних питаннях безпеки. Представник Єврокомісії зазначив, що, крім політичних причин, є й серйозні ризики для авіаційної безпеки. За три роки ізоляції невідомо, наскільки належним чином обслуговувалися російські повітряні судна, що ставить під сумнів їхню льотну придатність.

З 2022 року, після вторгнення в Україну, російські авіакомпанії позбавлені доступу до запчастин Boeing і Airbus. У відповідь Москва закрила своє небо для західних перевізників. Експерти вказують на високий ризик наявності в російських літаках контрафактних або саморобних запчастин. Це створює загрозу для безпеки в разі відновлення рейсів до ЄС або США. Крім того, багато суден фактично було націоналізовано у західних орендодавців, і їх можуть заарештувати під час першого приземлення в Європі.

Проте Москва наполягає на відновленні прямих рейсів до США як частини угоди з припинення вогню. Глава МЗС РФ Сергій Лавров пов'язав це зі скасуванням санкцій проти «Аерофлоту». Також Росія просить дозволити купівлю літаків Boeing за рахунок своїх заморожених активів. Поки Білий дім не пішов на поступки, але в березні глава Американської торгової палати в Росії Роберт Ейджі закликав до зняття авіаційних санкцій, назвавши це гуманітарною необхідністю.

Будь-яка спроба США послабити обмеження викличе тиск на ЄС, особливо на європейських авіаперевізників, яким доводиться літати в обхід Росії. Це збільшує витрати і дає конкурентну перевагу китайським компаніям. Однак у Брюсселі не поспішають вступати в діалог із Москвою: після аварії азербайджанського рейсу в російському небі, імовірно збитого ППО, агентство EASA рекомендувало уникати польотів над західною частиною Росії. Хоча Володимир Путін вибачився, офіційної відповідальності Росія не визнала.



