Китай захопив спірний риф поблизу військової бази Філіпін, але це був початок

Китай захопив спірний риф усього за п'ять кілометрів від найважливішого філіппінського військового форпосту в Південно-Китайському морі. Державне телебачення CCTV повідомило, що Китайська берегова охорона встановила морський контроль і здійснила суверенну юрисдикцію над рифом Сенді-Кей (відомий також як острів Бейлан і Сон-Ка), поставивши на ньому китайський прапор. Формально ця ділянка суші окупована В'єтнамом, а за фактом є вельми спірною територією - через свою стратегічну важливість: на неї претендують Китай. Філіппіни, В'єтнам і Тайвань.

Про інцидент повідомляє Financial Times.

Це перший випадок за багато років, коли Пекін офіційно оголосив про суверенітет над ділянкою суші, яка йому не належить. Захоплення відбулося на тлі найбільших у році навчань Balikatan, які проводять Філіппіни і США, і під час яких відпрацьовуються, зокрема, захист узбережжя і захоплення островів.

Хоча Сенді-Кей являє собою всього лише піщану мілину площею близько 200 квадратних метрів, він має стратегічне значення. Міжнародне право наділяє його 12-мильною територіальною зоною, яка частково перекривається з водами навколо острова Тіту - ключової філіппінської бази спостереження за китайською активністю.

Маніла в останні два роки посилювала патрулі берегової охорони і відправляла наукові місії для перевірки повідомлень про можливу китайську діяльність на Сенді-Кей і трьох інших рифах на південь від нього. Однак частина експертів вважає, що Пекін навряд чи почне нове велике будівництво, оскільки вже створені штучні острови забезпечують достатню військову присутність.

Поки що немає ознак постійної окупації Сенді-Кей або початку будівництва. За даними філіппінського чиновника, китайські сили покинули риф після підняття прапора. Проте офіційне проголошення суверенітету може призвести до збільшення тиску на позиції Філіппін на острові Паг-аса, який Маніла активно зміцнює, модернізуючи злітну смугу і будуючи нові об'єкти.

Лайл Морріс, колишній експерт Пентагону, зазначив, що Сенді-Кей давно є джерелом напруженості. Китай протягом кількох років підтримував там майже постійну присутність, використовуючи кораблі морської міліції. Активність посилилася після того, як Філіппіни почали зміцнення острова Паг-аса.

На думку Морріса, дії Китаю мають радше тактичний характер і спрямовані проти Філіппін, а не США. Тепер Маніла стикається з необхідністю реагувати, проте характер можливої відповіді поки що незрозумілий. Пентагон переадресував запитання Білому дому, який коментарів не дав.

Аналітики зазначають, що інцидент стався на тлі посилення торговельної війни між США і Китаєм. Екс-радник Білого дому Міра Репп-Гупер наголосила, що подібні дії Пекіна створюють труднощі для Вашингтона і турбують союзників, оскільки малі, але агресивні кроки складно зупинити без ризику ескалації.

Китайське законодавство дозволяє береговій охороні оглядати іноземні судна і затримувати екіпажі у водах, які Пекін вважає своїми. Це збільшує ймовірність зіткнень із філіппінськими військовими в районі острова Тіту. Китайські військові об'єкти на сусідньому рифі Сабі набагато потужніші за філіппінський пост, хоча сам Сабі-риф не володіє територіальними водами за міжнародним правом на відміну від Сенді-Кей.

***

Через кілька днів військові Філіппін встановили на рифі Сенді Кей прапор Філіппін. Чи варто очікувати появи там прапорів В'єтнаму і Тайваню?