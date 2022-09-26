В Европе продолжается падение цены на газ – российский шантаж не удался

Стоимость газа на европейском рынке в понедельник, 26 сентября, упала до 1600 долларов за тысячу кубометров.

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой на "день вперед" снизилась до 1594 долларов за тысячу кубометров или 160 евро за МВт ч.

В середине сентября цены стабилизировались в районе 2000-2200 долларов. Неделю назад стоимость снизилась до 1700 долларов.

Шантаж Европы Россией провалился: европейцы уже достаточно уверенно подготовились к зимнему периоду и нашли альтернативные поставки газа. Это и повлекло за собой падение цены на газ.

Источник: Корреспондент