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Политика / Европа / Бизнес

В Европе продолжается падение цены на газ – российский шантаж не удался

23:55, 26 сен 2022
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Стоимость газа на европейском рынке в понедельник, 26 сентября, упала до 1600 долларов за тысячу кубометров.

Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой на "день вперед" снизилась до 1594 долларов за тысячу кубометров или 160 евро за МВт ч.

В середине сентября цены стабилизировались в районе 2000-2200 долларов. Неделю назад стоимость снизилась до 1700 долларов.

Шантаж Европы Россией провалился: европейцы уже достаточно уверенно подготовились к зимнему периоду и нашли альтернативные поставки газа. Это и повлекло за собой падение цены на газ.

Источник: Корреспондент


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