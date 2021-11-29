Президента Зеленского стабильно поддерживает около 25% граждан Украины. А почему?

Кто сказал, что рейтинги "слуг народа" и их главы Владимира Зеленского падают? Никакого падения нет! Об "обвале" рейтинга рассказывают исключительно оппозиционные политики и оппозиционные СМИ. То есть, это же, вполне возможно, просто ложь?

А что же мы имеем на самом деле?

В первом туре президентских выборов в 2019 году Зеленский победил с результатом 30,24%, при том, что явка избирателей была 62,8%.

Всего в Украине в то время было – 29 935 965 избирателей. 62,8% от общего числа это – 18 799 786,02 избирателей, которые пришли голосовать. А 30,24% от пришедших это всего лишь – 5 685 055,3 избирателей, что составляет от общего числа (вы хорошо сидите, не упадете от удивления?) – 19 процентов. Девятнадцать, уважаемые!

То есть, имея всего лишь 19% поддержавших его избирателей, он в итоге выборы выиграл.

О том, сколько избирателей на самом деле голосовали за Зеленского во втором туре, мы уже писали, примерно, 45 процентов от общего числа. избирателей, а 73% - это от пришедших (их во втором туре было меньше 62%).

Итак.

Имея всего 19 процентов поклонников Зеленский получил кресло президента в 2019 году, а через 2,5 года, на "экваторе", осенью 2021 года, у него есть 23-25 ​​процентов фанатов среди тех, кто определился и пришел бы голосовать.

Так о каком же таком "стремительном" падении говорят социологи и оппозиционеры? Зеленский и сейчас опережает всех других возможных кандидатов, он без сомнений снова выиграет первый тур, а во втором снова сойдется с Порошенко, который немного набрал политический вес, но еще не настолько, чтобы выиграть у Зе.

Справка на середину ноября

Агентство "Рейтинг"

Если бы в ближайшее время состоялись выборы Президента, то 23,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором). 13,3% поддержали бы П. Порошенко.

Агентство "Разумков"

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (17% всех опрошенных или 25% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Намерены проголосовать за П. Порошенко соответственно 11% и 17,5% опрошенных.

Вопрос: почему рейтинг Зеленского, при всех проблемах, при всей критике, при всех провалах, стабилен?

Состояние Украины на международной арене улучшилось? Нет.

Война окончена? Нет.

Мы ближе к окончанию войны? Нет.

Экономика Украины возобновляется? Нет.

У нас есть поток инвестиций в страну? Нет.

Нашему бизнесу стало проще работать? Нет.

У нас продолжаются реформы? Нет.

У нас снизилась коррупция? Нет.

Коммунальные тарифы теперь всех устраивают? Нет!

Все страдающие получают субсидии? Нет!!

Мы стали лучше жить? Нет!!!

Тогда почему почти четверть граждан Украины готова поддержать именно этого президента в его стремлении во второй раз занять это кресло?

Состоявшаяся 26 ноября пресс-конференция дает ответы на эти вопросы. По крайней мере, ответ дают комментарии в соцсетях, где все желающие (включая толпу проплаченных ботов) могут высказать свое мнение и открыто, и прячась за разными никами. Там есть те, кто пишет искренне, и те, кто за деньги формирует мнение в обществе.

Как же выглядят комменты фанатов Зеленского?

"Наш президент".

"Лучший".

"Свой парень, красава".

"Честный, искренний и открытый".

"Он всех порвал!"

"Он им еще покажет!"

"Строит дороги".

"Он же не вор!"

"И правильно, что без судов! Если ждать решений нашего суда, мы никогда ничего не сделаем!"

Вывод простой

Четверти граждан Украины очень импонирует "простой парень", такой же, как они: не очень профессиональный, не очень образованный, не очень умный, но готовый "мочить" богачей и "гнилую интеллигенцию", "либерастов" и "толерастов" (то есть – "врагов народа", "виновных" в нашей плохой жизни) не по решениям суда, а исключительно на основе личного понимания, кто виноват, а кто нет, несмотря на какие-то там "права человека". "Мочить" цинично, самоуверенно, дерзко, быстро, жестко, несмотря на "нытье" оппонентов и угрозы об ответственности.

То есть – героически! Как "сильный лидер"!

Ибо "простым" людям нравятся простые и быстрые решения. Нравится смотреть, как унижают тех, кто им не нравится. Нравится до тех пор, пока такие неправовые и безнаказанные решения не касаются их лично.

А еще рядовым гражданам такие сомнительные решения нравятся потому, что они ни во что не ставят судебную систему. Хотя сами, в случае проблем, бегут в суд.

Рядовые фанаты Зеленского не верят "умникам", потому что уверены, что эти умники их обманывают. Они верят в то, что кто угодно может управлять государством, для этого много ума не нужно, главное, чтобы был "простой" и искренний.

Самое удивительное здесь отношение к коррумпированности и воровству.

На самом деле коррумпированность поклонников Зеленского не пугает и не является для них чем-то неприемлемым. Доказательство тому – сотни тысяч поддельных ковид-сертификатов. Ибо для "простых" людей вполне нормально продать желающим то, на чем можно заработать и купить себе запрещенное. Есть, конечно, те, кому с точки зрения рядовых делать такого нельзя. Порошенко, например. Ибо это – другое. И поддельные ковид-сертификаты – это тоже другое. И Зеленский для таких – это тоже другое. Ибо одного поля ягодки всегда друг друга понимают и поддерживают.

Вот и весь секрет.

25 процентов стабильно "за" своего "простого парня", а 75 процентов не в состоянии дать им отпор.

Ну, что ж... Не в состоянии - так не в состоянии... Каждый, в конце концов, имеет того президента, которого заслуживает...

Константин Кузьменко, Киев

