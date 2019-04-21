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Вчера, 20:58
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Сколько избирателей на самом деле проголосовало за Зеленского

Магия цифры экзит-пола - "73 процента" - вводит нас в заблуждение относительно того, сколько же избирателей на самом деле проголосовало за человека, которого мы теперь будем называть Президентом Украины. Но...  

Но в реальности все несколько не так. И даже не несколько, а в весьма значительной мере. 

Давайте подсчитаем.

Явка избирателей во втором туре - 61,61 процента.

Всего в Украине - 29 935 965 избирателей.

61,61 процента - это 18 443 548 избирателей.

73 процентов от 18 443 548 - это 13 463 790 избирателей.

13 463 790 избирателя от 29 659 402 избирателей - это примерно 45 процентов.

Так вот: в реальности за Зеленского проголосовало 45 процентов избирателей. А 55 процентов - или голосовали за Порошенко, или просто проигнорировали второй тур выборов. Да, 45 процентов - это очень много. Но не так много, как может показаться, глядя на цифру "73 процента". И это означает, что подавляющее большинство избирателей Зеленского не избирали. Этот факт должен осознать и сам Зеленский. У него сейчас реальный рейтинг - 45 процентов. А 55 процента избирателей страны - в оппозиции к нему.

Здесь больше нечего комментировать. Выводы каждый сможет сделать сам.

И еще: итоговые цифры будут позже. Подсчет продолжается.

Ирина Шевченко, Харьков

 

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