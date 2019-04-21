Предварительные итоги выборов Президента Украины

В целом день второго тура выборов в Украине прошел спокойно, без особых происшествий и без существенных нарушений избирательного процесса. Открылись практически все участки, бюллетеней хватило, наблюдатели констатировали, что национальная полиция порядок обеспечила.

* На выборах работало около 2,5 тысяч международных наблюдателей.

* Судно ВМС Великобритании Echo зашло в Черное море.

* Польша заявила о том, что курс Украины на ЕС будет продолжаться независимо от исхода выборов.

* Правопорядок на участковых избирательных комиссиях обеспечивали 40 тысяч полицейских.

* Полиция зарегистрировала более 11000 нарушений во время голосования.

* Очереди на зарубежных участках для голосования вдвое больше, чем в первом туре.

* Нарушения зафиксированы более чем на половине участков.

* к 18.00 проголосовало едва 46 процентов избирателей.

* На 20.00 согласно Национальному экзит-полу за Зеленского избиратели отдали более 70 процентов голосов, а за Порошенко - более 25 процентов. Избирателей опрашивало 750 волонтеров, опрошено почти 14 тысяч респондентов, статистическая ошибка не превышает 2,5 процентов.

* Явка избирателей во втором туре выборов составила всего чуть более 45 процентов (в первом было 63 процента)