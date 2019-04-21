Курс валют

» » Суд рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов. Истцу отказано

Новости

Все новости
Политика / Главные новости
Сегодня, 00:06
75
Версия для печати

Суд рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов. Истцу отказано

Шестой апелляционный административный суд (ул. Московская 8 ,корпус 30) рассматривает иск адвоката Андрея Хилько "о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата Зеленского".

Рассмотривается иск о признании подкупа избирателей и аннулировании регистрации ЦИК кандидата Зеленского.

Иск в суд подал официальный наблюдатель на выборах президента Украины адвокат Андрей Хилько.

Он обвиняет команду Зеленского в подкупе избирателей - бесплатной раздаче билетов на "Олимпийский". И требует отменить решение Центральной избирательной комиссии Украины о регистрации Зеленского кандидатом в президенты.
Хилько подчеркнул, что он верит в украинское правосудие и просит пользователей воздержаться от оскорблений Зеленского.

21.04.20019, 00.10 - суд в совещательной комнате, присутствующие ждут решение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
Новости партнеров
Клумба — торговая площадка для всей семьи
ИНФОГРАФИКА
Самые распространенные виды взяток в Украине
Анализ запросов украинцев в интернете показал, что больше всего беспокоит жителей каждой области Украины
СМИ: жители ОРДЛО остаются без украинских пенсий
Долг Киева за электроэнергию составляет более 1 млрд грн
Кого читают в Facebook депутаты
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Фотограф из Коростышева показывает сказочный мир природы: фото
В Кировоградской области мужчину раздавило бетонной плитой во дворе собственного дома
Во Львове автомобиль сбил девушку на пешеходном переходе
Известный певец сбил человека возле церкви
В Днепре взорвали авто с девушкой за рулем
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт