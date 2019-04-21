Суд рассматривает иск о снятии Зеленского с выборов. Истцу отказано

Шестой апелляционный административный суд (ул. Московская 8 ,корпус 30) рассматривает иск адвоката Андрея Хилько "о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК №153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата Зеленского".

Рассмотривается иск о признании подкупа избирателей и аннулировании регистрации ЦИК кандидата Зеленского.

Иск в суд подал официальный наблюдатель на выборах президента Украины адвокат Андрей Хилько.

Он обвиняет команду Зеленского в подкупе избирателей - бесплатной раздаче билетов на "Олимпийский". И требует отменить решение Центральной избирательной комиссии Украины о регистрации Зеленского кандидатом в президенты.

Хилько подчеркнул, что он верит в украинское правосудие и просит пользователей воздержаться от оскорблений Зеленского.

21.04.20019, 00.10 - суд в совещательной комнате, присутствующие ждут решение.